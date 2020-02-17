親師生一起來防疫 新北市教育局：每日量測體溫後再上學

孩子的健康需要家長與市府攜手合作， 新北市教育體系防疫應變小組籲請全市家長協助防疫， 已於14日發布給新北市家長的一封信， 請家長讓孩子出門上學前應主動紀錄每日體溫， 倘有發燒或呼吸道症狀務必落實生病不上課、儘速配戴口罩就醫。

新北市教育體系防疫應變小組已整合人力及物力資源， 協助快速針對疫情應變，並隨時將防疫重要決策、 宣導訊息利用網站、社群媒體(FB、LINE) 立即傳遞給全市親師生， 讓新北的孩子能夠獲得最完善的保護與照顧。

教育局長張明文特別提醒，親師生應養成健康自主管理習慣， 體溫管理仍然是現階段的必要防疫措施， 要請親子一起來落實量體溫、勤洗手、戶外多運動、 生病不到校等措施。同時，勤洗手更要洗對手，執行「濕搓沖捧擦」 洗手五步驟及「內外夾弓大立腕」搓手7字訣， 歡迎家長參考恩主公醫院小兒科許登欽醫師協助新北市拍攝的防疫宣 導影片(網址：http://gg.gg/ ntpcedu0210)，養成好的免疫力， 請大家共同從自身做起。

新北市教育局表示，防疫最新資訊將隨時公告於新北市政府教育局網 站/防疫專區(網址：https://www.ntpc. edu.tw/)及教育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar( 網址：https://www.facebook.com/ ntpcedugov/)， 籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平台查詢資訊， 共同為防疫備戰。