臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超46.72億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/2/10~2020/2/14）外資在集中市場總買進金額為1,706.14億元，總賣出金額為1,659.42億元，買超為46.72億元，另統計自2020年年初至2月14日止，外資總買進金額為9,804.78億元，總賣出金額為1兆253.69億元，累計賣超為448.91億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆4,502.25億元新台幣，占全體上市股票市值的43.18%，較2月7日的15兆1,426.83億元新台幣，增加3,075.42億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進209,985千股，賣出167,497千股，買超42,488千股。

第二名：鴻海：買進87,765千股，賣出69,370千股，買超18,395千股。

第三名：友達：買進128,287千股，賣出113,763千股，買超14,524千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進30,609千股，賣出72,595千股，賣超41,986千股。

第二名：旺旺保：買進75千股，賣出35,823千股，賣超35,748千股。

第三名：旺宏：買進21,719千股，賣出55,543千股，賣超33,824千股。

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