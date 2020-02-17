截止2/14 櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年2月14日累積開戶數為16,640,824戶，較2月7日累積開戶數為16,612,150戶，增加28,674戶，增幅約0.17%。另本年2月14日現股當日沖銷累積開戶數為1,993,646戶，較2月7日現股當日沖銷累積開戶數1,985,345戶，增加8,301戶，增幅約0.42%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年2月14日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,265戶較2月7日開戶數176,215戶，增加50戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至2月14日止日均值為354.82億元，總成交金額為8,870.49億元，其中盤後定價交易金額為29.77億元。另本年度截至2月14日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為31.21%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為31.27%。

(二)108年度第四季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,092人。

(三)本年度興櫃股票截至2月14日均值為8.38億元，總成交金額為209.41億元。

四、本年度上櫃有價證券截至2月14日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計658家，較上週(截至2月7日止)得為信用交易家數657家，增加1家。

(二)融資餘額為492.12億元，較上週(截至2月7日止)融資餘額488.04億元，增加4.08億元，增幅約0.84%。

(三)融券餘額為84,183張，較上週(截至2月7日止)融券餘額76,345張，增加7,838張，增幅約10.27%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.14%，較上週(截至2月7日止)之比例12.17%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.21%，較上週(截至2月7日止)之比例0.22%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至2月14日止，累計營業天數27日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計130期，發行餘額為5兆5,659.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計115家564期，發行餘額為1兆8,815.65億元，較上週減少10億元。

(三)轉換公司債已上櫃計141家168期，發行餘額為1,202.98億元，較上週減少6億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.99億元，較上週減少0.01億元。

(五)金融債券已上櫃計35家355期，發行餘額為9,475.31億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為60.98億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計649期約1,650.62億美元，較上週減少30.97億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家30期，發行餘額為94.50億元，較上週減少1億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為4兆7,325.55億元，日均值為1,752.80億元，包含：

1.買賣斷交易6,761.25億元，日均值為250.42億元，佔總成交金額比例為14.29%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為5,263.20億元，佔買賣斷成交金額比率為77.84%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1,498.05億元，佔買賣斷成交金額比率為22.16%（包含政府債券1,118.06億元，日均值為41.41億元；普通公司債340.01億元，日均值為12.59億元；金融債券39.99億元，日均值為1.48億元；外國債券0.00億元，日均值為0.00億元）。

2.附條件交易4兆564.30億元，日均值為1,502.38億元，佔總成交金額比例為85.71%，其中等殖成交系統成交金額為278.68億元，佔附條件成交金額比率為0.69%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.24億美元，以澳幣計價之成交金額為0.52億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.99億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為22.58億美元，以人民幣計價之成交金額為14.52億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為253.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交253.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為660.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計515.02億元，本年度累計成交金額為57.06億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計825.61億元，本年度累計成交金額為94.91億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,724.87億元，本年度累計成交金額為97.82億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額384.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計651.05億元，本年度累計成交金額406.81億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計3.82億元，本年度累計成交金額13.71億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額498.84億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年2月15日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：1家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(映興、山富、應廣、東典光電)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家(三竹、昇佳電子)

(六)待審議：1家 (亞洲藏壽司)

二、截至109年2月15日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：254家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：8家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年2月15日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：163家

(三)當年度累計輔導家數：1家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年2月15日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,116家

五、截至109年2月15日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：2支

六、預計於未來一週掛牌公司(109.2.16~109.2.21)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

無