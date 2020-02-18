新冠肺炎校園止步 新北市推三層防護措施

因應各級學校開學在即，新北市訂定校園防疫計畫、 監控處理流程表及演練腳本， 並要求學校於開學前一週進行防疫演練。今(18) 日教育局長張明文也到板橋區文聖國小關心學校防疫準備及演練情形 ，並感謝所有學校同仁、志工為開學防疫準備工作盡心盡力。

張明文局長表示，肯定學校準備口罩、額溫槍、消毒酒精、漂白水… 等防疫物資，也特別感謝第一線教師、志工們防疫整備階段的辛勞。 開學後，新北市將推動三層防護概念， 第一層要求家長於家中為孩子進行體溫量測， 第二層是入校後進行第二次測量， 第三層則是到校後隨時監測教職員工生健康情形， 並掌握所有人員的出缺勤狀況，做到層層把關， 讓家長安心的把孩子送到學校。

新北市教育局特別擬定「防疫演練腳本」範本， 提升學校面對防疫備戰經驗，並已將公文函發各校， 要求於2月17至24日間完成防疫演練。針對可預想突發狀況， 提供詳細的應變措施，學校模擬演練過程， 都能運用教育局提供的腳本，把各種假定的狀況逐一演練。

到校量體溫時，新北市要求各校確保動線順暢， 老師們也需於學生排隊時進行衛教宣導。針對有體溫異常的情形， 進行立即處置。學生必須戴上口罩， 再次確認體溫後安置於單獨空間，並電話通知家長帶回就醫， 並請導師主動關懷及追蹤學生健康情形。

此外， 學校要隨時掌握教職員工生出缺勤並主動關心及監測在校的健康狀況 ，在午休前進行學生第2次的體溫量測，如發現體溫異常情形， 第一時間應依SOP採取適當處置及預防性措施，做好第三層防護。

教育局也特別提醒，體溫管理仍然是現階段的必要防疫措施， 為了做到層層防護， 新北呼籲家長應在上學前為孩子量體溫做好第一層防護， 並落實生病不到校的政策，不僅保護自己也保護他人的健康。

新北市將於開學前推出防疫演練影片，邀請家長們參與防疫工作， 落實三層的防護關卡。 各項防疫最新資訊將隨時公告於新北市政府教育局網站/防疫專區( 網址：https://www.ntpc.edu.tw/)及教 育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar(網址：https:// www.facebook.com/ntpcedugov/)， 籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平台查詢資訊， 共同為防疫備戰。