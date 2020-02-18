貓咪無法黨，共譜好時光－新北惜食分享餐廳貓男

新北市政府農業局秉持食物不浪費精神推動「 惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的有機、 友善「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。 位在新北市蘆洲區的貓男，除了是惜食分享餐廳， 店裡還作為流浪貓的中途之家，為他們尋找合適飼主， 也協助提供民眾日常養護的建議，愛貓的「貓咪無法黨」 們有空不妨可以來店裡與貓咪們互動，共譜美好時光。

老闆許鐳譯幾年前因緣際會下結識流浪貓救援組織， 而積極投入貓咪照顧與流浪貓救援上， 時常為了街頭受傷挨餓或被棄養的流浪貓來回奔波， 除了希望能搶救更多無辜的小生命，也積極推廣生命教育， 鼓勵顧客以領養代替購買。除了生命教育，目前也希望將「 珍惜食物」及「環境教育」傳遞給店內顧客及身邊的朋友， 如鼓勵購買格外品蔬果、分享即期食物、自備外帶餐具等。 談及為何會加入新北市政府農業局的「惜食分享餐廳計畫」， 許鐳譯表示，當初因為想買有機、無毒的食材給貓咪們， 因而接觸農業局協助農友推廣有機、友善蔬果格外品的「 惜食物流平臺」，因農業局媒合餐廳使用蔬果格外品， 減少食物浪費的想法，與其理念一拍即合，於是決定加入此計畫， 未來也希望邀集志同道合的餐廳，一同為惜食推廣盡一份心力。

農業局長李玟表示，採用有機與友善農法生產的農產品， 有時可能會有賣相不好的格外品，因處理較費工，較不被市場接受， 常在產銷過程的第一關被剔除， 但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費， 因此媒合格外品銷售，是珍惜食物重要的第一步。「 惜食分享餐廳計畫」目標就是希望媒合這些格外品到餐廳， 除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民， 不讓農民辛苦白費。「貓男」位於新北市蘆洲區中山一路61巷11 號1樓，連絡電話0979-555-663。詳情請參考「 惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享 網」(網址：http://surplus-food. ntpc.gov.tw/)，關注惜食新知。

照片來源：新北市政府農業局

照片來源：新北市政府農業局