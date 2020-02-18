越南防疫升級 外交部領務局：建議先向移民署申請14天入出境證明

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）越南政府為加強防疫武漢肺炎(COVID-19)，避免境外移入傳染，於1月31日及2月5日宣布暫停核發最近2週曾在或目前正在中國的外籍旅客赴越觀光、工作、探親與結婚、求學、經商等簽證。外交部提醒國人訪越前，宜先向移民署申請入出境證明，作為最近未曾出入中國之證明，以立通關。

為避免境外移入傳染，越南政府於1月31日及2月5日宣布暫停核發最近2週曾在、或目前正在中國的外國旅客赴越觀光、工作、探親與結婚、求學、經商等簽證，並且加強海空陸運各通關口的檢疫措施，境管局官員均須詳查入境旅客曾否赴中國疫區。

外交部提醒國人，在「新型冠狀病毒」疫情尚未明朗期間，最近若計劃訪越，無論是已持有紙本簽證，或擬於機場入境時申請落地簽證，為避免困擾及加速通關速度，建議國人宜於行前向我國內政部移民署申請入出境紀錄證明，紀錄範圍應自國人擬入境越南之日回溯過去至少14天，紀錄並應清楚記載每次出境前往之國家或地區名稱，以便於入境越南遇詢問時出示，作為最近未曾出入中國之證明。

在新型冠狀病毒疫情期間，民眾在赴越前，倘有先至其他國家旅行的計劃，最好在入出通關時確認護照上蓋有該國出入境日期章戳，包含我國出入境日期章戳，以做為近期旅行地區佐證。

國人在越南通關時，提出上述證明文件後仍遇困難，或旅越期間如遇緊急情況，請撥打駐越南代表處(順化以北)緊急聯絡電話：+84-913-219-986(越南境內直撥0913-219-986)，或駐胡志明市辦事處(峴港以南)緊急聯絡電話：+84-903-927-019(越南境內直撥0903-927-019)，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。