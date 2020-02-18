【武漢肺炎】鑽石公主號隔離期19日屆滿　台灣：乘客返台需乘政府包機

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本厚生勞動相加藤勝信今（18）日在內閣會議後的記者會上表示，已完成「鑽石公主號」遊輪上所有乘客的檢測樣本採集作業，只要武漢肺炎檢測結果呈現陰性者，預計19日起可以下船。而我國中央流行疫情指揮中心傍晚亦宣布，台籍旅客如欲返台，必須搭乘指揮中心安排的包機。

日本共同社報導，停泊在橫濱港的「鑽石公主號」遊輪的隔離期將於明（19）日屆滿，日本厚生勞動相加藤勝信今（18）日表示，昨（17）日已完成遊輪上所有乘客和船員武漢肺炎病毒檢測樣本，只要檢測結果呈現陰性反應，19日起可陸續下船，但由於人數種多，預計最慢21日所有的乘客皆可下船，

但提醒曾與感染者住在同一房間的乘客，即便檢測呈陰性反應將需要繼續隔離觀察14天，從最後一次接觸日期起計算，因此可能會延遲下船。而乘客和船員若呈陽性則均須住院接受治療。

中央社報導，駐日副代表蔡明耀今日發訊息給鑽石公主號台灣旅客群組指出，政府決定派包機接回大家，但目前仍有2位國人未完成篩檢，因此原訂19日的包機，將延到21日或22日，一旦確定日期即通知大家準備。

報導中引述台籍乘客說法，有乘客表示，如果還要等2、3天，不如各自去機場搭機，然後請航空公司通報中央疫情控制中心，下機後馬上送去隔離區；另外，有乘客反映，考量到有些武漢肺炎患者為無症狀或症狀輕微，希望政府的撤僑包機能和美國的包機一樣設置隔離區，讓大家一起搭包機返國；還有台籍乘客擔心，搭撤僑包機回台灣，會被媒體鎖定帶來困擾。

中央流行疫情指揮中心也於今日傍晚宣布，該遊輪自即日起列為武漢肺炎感染區，船上台籍乘客和船員如欲返台，必需依照指揮中心安排統一搭乘包機返台，並遵守相關隔離檢疫措施。