蓄鬍也不行？新疆再教育營「墨玉名單」超扯逮人理由曝光

（台灣英文新聞／綜合外電報導）繼去年11月紐時揭露403頁中共內部文件證實監視與拘禁殘害穆斯林後，近日德國之聲也揭露一份取得的機敏文件，內容包括中國新疆濫捕濫拘事實，嚴重侵害維吾爾族人權隱私，以及文化遺產。

德國之聲17日報導，得到一份從新疆基層官員傳出來的機密名單，主要是人口有60多萬的新疆和田地區墨玉縣裏被帶進再教育營的維吾爾人、他們的個資、送進再教育營的原因及關押後的審核結果。

這份名為「墨玉名單」的資料，裏面記錄了311名在再教育營的維吾爾族人，他們被關押的理由從與在土耳其人成為微信好友、蓄鬍、參加穆斯林宗教活動、妻子曾穿戴回族面紗罩袍、生養太多小孩、計畫出國旅行等都有。名單中除了有他們的個資，連被關押者家人鄰居好友的資料也全都露，可見爆料者希望藉著揭露這些資訊來證實這份名單的真實性。

至於「再教育」關押時間，一些案例透露其國內外家人的行為會被當局做為是否釋放的依據，一般來說，關押在再教育營通常為期一年，但可能會因家人的任何一個舉動而莫名被延長。

德國之聲另一方面也透過衛星圖片及政府公開資訊的調查發現，在新疆和田地區的墨玉縣，至少有五個再教育營。德國之聲還聯繫到一些名單上維吾爾人的家屬。一名生活在土耳其伊斯坦堡的維吾爾女子土赫提，她向德國之聲記者確認她么妹被關進再教育營，她表示非常悲傷，接連好幾天難以成眠。

不過面對德國之聲的提問，中國外長王毅回應相關報導「完全是假新聞」、「旨在破壞中國的發展」，否認到底中共在新疆迫害維吾爾族人的行為。