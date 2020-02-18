蔡英文：台灣參與WHO有助全球掌控武漢肺炎疫情

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（18）日接見友邦駐紐約聯合國常任代表訪團，除了感謝友邦持續為台灣在國際場合發聲，也強調台灣參與世界衛生組織（WHO）將有助於全球對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

蔡總統致詞時表示，「政治因素不應該凌駕健康權利」，台灣和全世界一樣共同面臨武漢肺炎的威脅，然而世衛組織卻因為政治因素將台灣排除在外。

蔡總統指出，防疫是全球性的事務，不應該讓全球防疫網絡出現破口，況且台灣除了有先進與完善的醫療體系，也有從對抗SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）時期累積豐富的專業經驗與近期對抗武漢肺炎疫情的成果，「支持台灣參與，可以確保全球更有效、更快速地掌控肺炎疫情。」

蔡總統提及，台灣會繼續努力，也希望友邦繼續發聲支持台灣，「友邦一直是協助台灣通往世界最關鍵而且重要的通道。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，感謝友邦總是在最重要場合持續為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。」

蔡總統也特別感謝貝里斯、瓜地馬拉及海地的駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）、林路易（Luis António Lam Padilla），以及聖伊萊（Patrick Saint-Hilaire），在去年第74屆聯合國大會總辯論為台灣仗義執言，也期待未來與友邦有更多密切的交流。

外交部表示，訪團於17至日21日訪問台灣，期間除會見蔡總統外，也將拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及衛生福利部、大陸委員會、環境保護署、民用航空局等政府官員。訪團還將參訪國際合作發展基金會、佛教慈濟慈善事業基金會、八里垃圾焚化廠，以及台北101大樓等公私立企業或組織。