【武漢肺炎】日本專家登船見聞: 「鑽石公主號」防疫一團亂 日政府反駁: 已盡最大努力

圖為鑽石公主號內部的醫護與檢疫人員 (美聯社) 圖為鑽石公主號內部的醫護與檢疫人員 (美聯社)

更新時間: 2020-02-20 23:00

首次發稿: 2020-02-19 18:15

昨批鑽石公主號防疫措施 岩田健太郎刪影片、盼經由科學討論改變狀況

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本神戶大學專精傳染病學的教授岩田健太郎，昨(19)日公開批評鑽石公主號上防疫措施的影片引發爭議，今天(20日) 他已刪除影片並致歉；但他也說，認為船上存在感染風險的看法沒有改變。

目前泊靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，因為發生武漢肺炎群聚感染受到關注。中央社引述日本朝日新聞報導，岩田健太郎昨天公開一段批評鑽石公主號上防疫措施的影片，但今天已被刪除。

岩田在推特上說，「要衷心對受到困擾的人士表達歉意」。

岩田今天談到刪除影片的原因時說，主要是昨天有很多媒體已報導鑽石公主號的狀況，「但我認為存在感染風險的看法沒有改變」。

他說，雖然自己公開影片的目的不是批評誰，但有人認為他是在批評，所以為免誤解決定刪除影片，希望藉由合理且科學的討論來改變狀況。

有關岩田的影片，一名在鑽石公主號上負責傳染病對策的醫師，在臉書上貼文說，「影片內容可能把下船的旅客，以及在現場努力工作的人逼到絕境」

I removed my YouTube clip myself since there is no need for further discussing this. Thank you and I apologize to those who got involved in. — 岩田健太郎 (@georgebest1969) February 19, 2020

首次發稿: 2020-02-19 18:15

日本專家登船見聞: 「鑽石公主號」防疫一團亂 日政府反駁: 已盡最大努力

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）豪華郵輪「鑽石公主號」，近日成為武漢肺炎疫情下，全球關注的焦點。停泊在日本橫濱港防疫隔離14天期滿，檢測結果為陰性的數百名乘客，今天(19日) 起可分批下船，然而卻不是每個人都能迅速擺脫這場噩夢。

毫無疑問，這艘郵輪如今已淪為武漢肺炎病毒（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病) 繁衍的溫床，迄今累計至少542起確診病例，日本處理船上人員的隔離方式，也招致各方炮轟與質疑。

中央社19日最新報導指出，日本政府厚生勞動省表示，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，今天又新增79例武漢肺炎病例，目前總計船上人員共有621人確診感染，其中包括5名台灣人。

中央社7日報導稱，鑽石公主號共載有3700名旅客與船組人員，乘客以日本籍最多，包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

日本神戶大學專家岩田健太郎 (Kentaro Iwata)，2月18日曾經登上「鑽石公主號」，協助船內防疫工作。但登船不到一天就被趕下船。

他後來在YouTubePO影片，說明船上惡劣環境，引起媒體重視，批判安倍政府防疫政策不當的聲浪升高。

岩田在發言中強調，影片中談到的內容都跟神戶大學等所屬單位無關，「是我個人看法」。日本政府今天則出面反駁說，已最大限度採取預防感染對策。

「鑽石公主號」新型冠狀病毒疾病 (COVID-19，俗稱武漢肺炎) 確診人數飆高，離開船艙的乘客返國後得再被隔離，甚至目前還持續出現確診案例。外界批評日方在形同疫區的郵輪上隔離大量乘客，是造成船上疫情擴散的因素，日本輿論在疫情擴大後，也將矛頭指向安倍政府。

日本神戶大學感染症專科教授岩田健太郎，昨天 (18日) 曾趕往橫濱，以災害派遣醫療小組（Disaster Medical Assistance Team）成員身分登上鑽石公主號，不過下午5時就接到日本厚生勞動省電話，要求他下船。

返家隔離後岩田在個人頻道說明船上光怪陸離、違反傳染防治的危險現象。

岩田說：

「船內的狀況悲慘，連我自己都感到可怕。」

岩田指出，為防止感染擴大，一般都會區隔並設置病患和醫療人員出入的區域（紅區），以及沒有被病毒汙染的區域（綠區），但鑽石公主號裡卻是一團混亂，「根本不知道哪裡安全，哪裡危險」。

岩田指出，有發燒的乘客自己前往醫務室，自己也曾和病患擦肩而過，檢疫人員卻似乎不以為意。另外，他還說，檢疫人員和船員、醫療小組成員也沒有全員穿著防護衣或戴口罩。

這種狀況讓岩田相當驚訝。他說，船上情況比非洲伊波拉病毒，或是2003年中國SARS都還要嚴峻，並直呼：「就算我被傳染，也是沒辦法的事。」

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49歲的岩田健太郎畢業於島根醫科大學，曾在第一線醫院服務，後來轉往感染科學研究領域，現為神戶大學醫學院教授。他曾赴中國、非洲進行嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒等流行疫病實地調查。

影片18日上傳，不到一天日文及英文兩個版本的觀看次數加起來就超過84萬次點閱，網路上也引起熱議。

岩田船上見聞公開後，網路也陸續出現英文與中文翻譯，吸引各國網友關注，加上朝日、讀賣與日本經濟新聞等日媒跟進報導，安倍政府面臨防疫不力的龐大政治壓力。

不但如此，法新社19日外電也報導，鑽石公主號如今已成中國境外最大的武漢肺炎疫區，確診人數比世界各地加起來還多，每天都有數十人確診感染武漢肺炎，隔離措施的效果也備受質疑。因為乘客儘管戴著口罩，仍可以到甲板上活動，船組員更是照三餐為每個客艙的乘客送餐。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「船上的傳染狀況顯然超出預期。」

他說，日本當局如今「正與其他國家一同採取必要的公衛措施，以疏散船上乘員，並以不同方式處理後續事宜。」

負責鑽石公主號檢疫工作的日本政府厚生勞動省，則反駁神戶大學感染症專科教授岩田健太郎的說法 (岩田的影片如下)。中央社引述厚生勞動副大臣橋本岳今天(19日) 透過推特（Twitter）表示，在他完全不知情的情況下，一名醫師進入檢疫中的船艙內，「負責現場的是我，卻不知道此事」。

橋本岳談到岩田宣稱的內容說，很多專家在船內外協助他們的檢疫工作，只是在厚生勞動省也有職員確診感染的情況下，「也不能說我們能完全掌控」。

厚生勞動省一名官員說，「說我們沒有專家，剩外行人在負責預防感染工作的說法與事實有誤」；船上每天都有熟知傳染病的醫師與護理師在現場工作，也接受與傳染病有關的學會指導等。

至於被指說船上沒有區隔安全區及危險區，這名官員表示，要把船上空間做成像醫院那樣建築物有明顯區隔的構造，是有其限度的；他們在負責讓確診患者下船時，為了不讓其他人出現在走廊，也是下了一番工夫。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官菅義偉說，2月5日以來都徹底要求船組員配戴口罩、勤洗手、用酒精消毒等防止感染的對策；如果有船組員確診，同房的船組員也必須在房內待命，日本政府致力採取了避免擴大感染的因應對策。

至於岩田說船內沒有區隔出危險區及安全區，菅義偉指出，政府已經最大限度採取預防感染的對策。

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圖/美聯社