【武漢肺炎】日本專家登船見聞: 「鑽石公主號」防疫一團亂 日政府反駁: 已盡最大努力

更新時間: 2020-02-20 23:00

首次發稿: 2020-02-19 18:15

昨批鑽石公主號防疫措施 岩田健太郎刪影片、盼經由科學討論改變狀況

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)日本神戶大學專精傳染病學的教授岩田健太郎,昨(19)日公開批評鑽石公主號上防疫措施的影片引發爭議,今天(20日) 他已刪除影片並致歉;但他也說,認為船上存在感染風險的看法沒有改變。

目前泊靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪,因為發生武漢肺炎群聚感染受到關注。中央社引述日本朝日新聞報導,岩田健太郎昨天公開一段批評鑽石公主號上防疫措施的影片,但今天已被刪除。

岩田在推特上說,「要衷心對受到困擾的人士表達歉意」。

岩田今天談到刪除影片的原因時說,主要是昨天有很多媒體已報導鑽石公主號的狀況,「但我認為存在感染風險的看法沒有改變」。

他說,雖然自己公開影片的目的不是批評誰,但有人認為他是在批評,所以為免誤解決定刪除影片,希望藉由合理且科學的討論來改變狀況。

有關岩田的影片,一名在鑽石公主號上負責傳染病對策的醫師,在臉書上貼文說,「影片內容可能把下船的旅客,以及在現場努力工作的人逼到絕境」

I removed my YouTube clip myself since there is no need for further discussing this. Thank you and I apologize to those who got involved in.