臺南監理站與臺南市政府社會局為協助新住民考取機車駕照，由社團法人臺南市新住民關懷服務協會開班授課，並訂於109年3月8日(日)上午8時30分，在社會福利綜合大樓(臺南市安平區中華西路二段315號)辦理機車考照活動暨120分鐘機車初考領駕照安全講習，期盼建立騎士正確的騎乘觀念。
臺南監理站表示，因名額有限歡迎新住民朋友儘早踴躍報名參加，報名時間自即日起至109年2月26日(三)中午12時截止，請備妥以下報名資料：
1、國民身分證正本及影本。
2、駕駛執照登記書（體格檢查合格之體檢表)。
3、相片1張及報名費250元(持有汽車、輕機駕照者或上次不及格一年內重考者125元)。
4、汽車駕照影本(持有汽車駕照報考者)考照當天攜帶正本。
5、輕機駕照影本(持有輕機駕照報考者)考照當天攜帶正本，及格後繳回正本，洽新住民關懷協會吳先生(06-2656868)辦理。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
臺南監理站助新住民考取機車駕照 歡迎踴躍報名
臺南監理站與臺南市政府社會局為協助新住民考取機車駕照，由社團法人臺南市新住民關懷服務協會開班授課，並訂於109年3月8日(日)上午8時30分，在社會福利綜合大樓(臺南市安平區中華西路二段315號)辦理機車考照活動暨120分鐘機車初考領駕照安全講習，期盼建立騎士正確的騎乘觀念。