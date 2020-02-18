拿掉口罩•用力呼吸　快來參加「大農大富平地森林」賞螢趣！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年春節和西洋情人節，都在武漢肺炎陰影下度過，接下來的假期，您是不是很想找個地方拿掉口罩，大口呼吸呢?!

花蓮林管處依據長期生態監測結果，預測「大農大富平地森林園區」今年(2020年) 的螢火蟲會提早出現，賞螢季活動將提前至2月27日開始。

在開闊的平地森林，不需戴口罩，就可以賞螢，並且大口呼吸，享受被點點螢光包圍的感動......

林務局花蓮林區管理處表示，往年「大農大富平地森林園區」發現第一隻螢火蟲之後約2至3週，就可看到穩定族群發生，今年已經監測到螢火蟲的蹤跡。共同主辦的平森永續發展協會，已提早規畫賞螢路線、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊等。

花蓮大農大富平地森林園區今年螢火蟲料將提早出現，賞螢季活動提前至2月27日開始。（花蓮林管處提供）中央社

中央社報導，「大農大富平地森林園區」占地1250公頃，面積幾乎是台北市大安森林公園(約26公頃) 的50倍大。園區無光害、低天際線，在森林裡建置13公里林間自行車道，不但有媲美日本動畫宮崎駿的「龍貓」森林隧道，而且一年四季可以欣賞不同風貌。

此外，花蓮林管處運用生態造林啟動中央山脈大尺度的生態廊道串聯，除了豐富的動物之外，螢火蟲更可以點亮大農大富3、4月的夜晚。

花蓮林管處表示，森林具有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。大農大富賞螢活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定。今年活動票券一開賣就有許多民眾熱情參與，另外還增開228連假活動的售票，有興趣的民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，或電話洽詢。

2020大農大富賞螢趣開始售票囉！

活動時間：2020/2/27~4/6

賞螢梯次：18:30/19:30/20:30

活動地點：台灣花蓮縣光復鄉農場路31號（大農大富平地森林園區、服務中心報到處)

賞螢收費：

➡️220元(一般民眾，兩歲以下嬰幼兒免費入場~)

➡️180元(花蓮縣民眾與身障人士，須憑身分證與相關證件)

費用包含生態導覽解說服務與在地社區伴手禮，

伴手禮內容依當日活動現場提供為主



賞螢手牽手購票這裡走

https://pse.is/M26S6



活動服務專線

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