〈時評〉一個中國 兩個樣態

中國湖北省武漢市自肺炎疫情爆發起，受感染的醫護人 員數恐已破千。圖為武漢方艙醫院的醫護人員。（中新 社提供） 中央社 109年2月11日 中國湖北省武漢市自肺炎疫情爆發起，受感染的醫護人 員數恐已破千。圖為武漢方艙醫院的醫護人員。（中新 社提供） 中央社 109年2月11日 (來源 中央社)

1.在中國，口罩與錢的關係有兩個樣態──

武漢肺炎之前：戴口罩搶錢花。

武漢肺炎之後：花錢搶口罩戴（一樣的六個字，排序不同而已）。

2.在中國，口罩與上街的關係有兩個樣態──

武漢肺炎之前：不准戴口罩上街（尤其香港人，方便人臉辨識）。

武漢肺炎之後：沒戴口罩不准上街（尤其在武漢、北京、上海、深圳）。

3.在中國，讓人民閉嘴有兩個樣態──

武漢肺炎之前：包子把人民嘴巴封起來。

武漢肺炎之後：口罩把人民嘴巴封起來。

4.在中國，有良心的醫師有兩個樣態──

武漢肺炎「疫」發不可收拾之前：李文亮等8醫師是造謠者。

武漢肺炎「疫」發不可收拾之後：李文亮等8醫師是吹哨者、是八君子、是英雄。

5.在中國，吃豬肉有兩個樣態──

非洲豬瘟之前：逼回教徒吃豬肉。

非洲豬瘟之後：吃葷的非回教徒被迫無豬肉可吃。

6.中國的一帶一路有兩個樣態──

非洲豬瘟、武漢肺炎之前：華工、金華火腿隨一帶一路暢行無阻。

非洲豬瘟、武漢肺炎之後：病毒瘟疫隨一帶一路擴散無阻。

7.中國的崛起有兩個樣態──

非洲豬瘟、武漢肺炎之前：中國軍事經濟全球崛起。

非洲豬瘟、武漢肺炎之後：病毒瘟疫全中國崛起。

8.中國的對台統戰口號有兩個樣態──

非洲豬瘟、武漢肺炎之前：兩岸「一」家親。

非洲豬瘟、武漢肺炎之後：兩岸「疫」家親。

9.中國的前景有兩個樣態──

非洲豬瘟、武漢肺炎之前：中國「一」定強。

非洲豬瘟、武漢肺炎之後：中國「疫」定強。

10.中國的統治者有兩個樣態──

建國之前騙人的：共產。

建國之後真實的：共慘。

（作者為新竹教育大學退休副教授）