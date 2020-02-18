【武漢肺炎】醫護人員確診數不斷增加　日本宣布進入「擴大感染的初期階段」　

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不只在中國持續擴散，日本也有越來越多感染途徑不明的確診病例，全國各地的醫護人員也相繼感染，許多醫療機構紛紛宣布即日起實施暫停門診服務，以及禁止探視住院病人等防疫措施。

日本共同社報導，昨（17）日鑽石公主號遊輪上又再新增99人確診武漢肺炎，包括43名日本人，而曾在船上參與有關業務的厚生勞動省一名50多歲男職員也被感染，再加上和歌山縣湯淺町的醫院住院患者家屬等4人確診，截至昨晚，日本國內確診感染總計達519人。

日本神奈川縣相模原市昨日新增一名40多歲女護理師確診感染，該病例14日發燒並嘔吐，15日出現腹瀉症狀並接受檢測，於16日確診感染，由於該病例曾照顧過國內首個死亡病例的80多歲確診患者，院方研判有可能是院內感染，緊急宣佈在確認安全之前暫停門診服務，並禁止外界探視住院患者。

另外，在東京都大田區的牧田綜合醫院爆出一名男醫生和一名女護理師感染;和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院也確診一名男外科醫生及其同事感染。據該縣稱，新感染的4人中，有3人是已確診感染的有田醫院住院患者的家屬。

日本厚生勞動省大臣加藤勝信義坦承疫情進入「擴大感染的初期階段」，厚勞省昨日更公佈了諮詢就醫指南，要求一般民眾就醫時，若有連續4天發燒達37.5度以上、有嚴重的疲倦感或呼吸困難的情況時，應向「歸國者‧接觸者諮詢中心」進行諮詢。

日本政府方面亦表示，將加緊完善和建立醫療體系等來因應武漢肺炎疫情，並計畫把收容患者的醫療機構由現在的726處增加到800處。

日本專家指出，由於近來有多數患者是無症狀或輕微症狀感染，也增加了醫院防疫的困難度。東海大學公共衛生學系的教授金谷泰宏強調，必須加強醫務人員的防護措施，並適時補充口罩及消毒劑等防疫物資。

聖瑪麗安娜醫科大學感染控制科的教授國島廣之表示，不可能對所有門診的患者檢測病毒，所以只能提高醫護人員的警覺性。