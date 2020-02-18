宜蘭綠舞週年慶好康再一波！任選官網專案 最高現折2千元

綠舞國際觀光飯店3月即將滿雙週年，為回饋旅客，即日起至5月30日止加碼推出「綠舞週年慶˙有你真好」活動，直接送你旅遊補助現金折抵！即日起，凡透過官網、電話預訂飯店任一住房專案，於平日週日至週四入住，雙人客房現折500元、四人家庭客房折價1,000元、Villa房型折價2,000元！折扣後雙人同行住宿，含兩客早餐每人每晚最低不到2,000元。也可選擇搭配最熱門「親子饗樂趣˙一泊二食」住房專案，折抵後最低下殺41折起！

綠舞國際觀光飯店位於宜蘭五結鄉，四周田園阡陌環繞，雪山山脈、中央山脈映入眼簾，還能遠眺龜山島，獨特的迴遊式日式庭園，讓人盡覽美景、心曠神怡。飯店保留原始自然生態，以湖泊、瀑布、溪流等自然造景，為旅人打造彷彿世外桃源的渡假勝地，廣達5.75公頃的腹地種植上百種植栽，早晨起來還能呼吸新鮮空氣及豐富芬多精， 為宜蘭渡假旅遊首選。

官網專案首推詢問度最高「親子饗樂趣˙一泊二食」住房專案，搭週年慶優惠平日入住下殺41折起！此專案除可享豐盛早餐，午餐或晚餐可依需求任選異國美饌或經典日式會席料理、於平日入住加贈蝶舞咖啡廳經典雙人下午茶(原價499元+10%/套)，住房期間，還能在廣闊日式園區內體驗浴衣換裝、手作抹茶、手繪日式折扇等多元日式活動，讓旅客不需費心安排，也能輕鬆享有減壓小旅行！

全台防疫持續進行中，配合政府防疫措施，服務人員定時洗手、全館設備清潔消毒，針對大廳、餐廳、園區等公共區域加強重點清潔消毒工作，櫃台亦設置酒精手部消毒機、放置酒精供有需要的旅客使用，讓旅客安心出門、放心返家！

活動詳情請至官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202/6203。