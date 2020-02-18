【武漢肺炎】全台灣口罩工廠首遇徵收令 「中衛」洞燭機先、打出漂亮一仗　

真正讓中衛CSD 打開知名度的，是2018年與歌手謝金燕的合作。(中衛官方臉書) 真正讓中衛CSD 打開知名度的，是2018年與歌手謝金燕的合作。(中衛官方臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情來勢洶洶，全台防疫拉警報，政府史無前例於1月底下達口罩徵收令，隨即派員進駐各大廠區。生產端的口罩工廠，如新北口罩大廠台灣康匠企業、台南市康那香企業、彰化縣田中鎮華新醫材集團、新北市鶯歌的權和機械等，均24小時運作，產能全開。

業者與政府支援人力共體時艱，面對武漢肺炎防疫共同攜手合作。

例如每天下午2時左右，位於彰化的「中衛」CSD廠區，都有郵局物流貨車到當地，配送人員一包包親自點收，一片也不能少。

新北口罩大廠台灣康匠企業17日表示，原有的15條產線全開外，並配合經濟部新增產線全力增產，感謝國防部增加人力協助生產線包裝與相關配套方案。（台灣康匠提供）中央社

這是全台口罩工廠第一次碰到徵收令，也是政府首次針對物資祭出強制徵收手段，由於政策決定突然，有些工廠產能趕不及徵收量。但中衛反應快速，暫停外銷訂單、砍掉耗工費時產品，一口氣交出高於平日產能3倍量，數量之大，讓政府派駐廠區點收的官員都折服。

中國衛生材料生產中心(全名: 中國衛生材料生產中心股份有限公司， China Surgical Dressings Center Co., Ltd) ，是邁入73年的老牌口罩工廠，座落於台中與彰化邊界的偏遠山坡上，要從田間小路拐彎進入才能抵達工廠大門。雖然沒有醒目招牌、氣派大樓，卻是美國軍方特殊救護急救包供應商，產品最遠賣到北歐挪威，小而乾淨的白色廠房，讓外界印象深刻。

中央社報導，原本雲深不知處的中衛公司，卻在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）肆虐之際引起關注。雖是中小企業，但中衛短期內快速調整產能、人員與原料全到位，堪稱打下漂亮一仗。探尋原因，中衛第二代、董事長兼總經理張豐聯說，靠的是「七三法則」，即保持七成工作、剩餘三成，留存實力快速反應，適用範圍擴及稼動率與人力配置。（編按: 「稼動率(activation)」 亦稱為「產能利用率」)

去年(2019年) 12月底，人在德國柏林參加時裝週的中衛營運長張德成，早就開始關注疫情發展，他在去年11月預作小量備料，到12月底眼看疫情逐漸升溫，與父親張豐聯討論完後決定二度備料，這回備的量足以出貨到5、6月。

在父親張豐聯（左）召喚下，張德成（右）放棄美國室內設計工作，回台扛下家族企業，從作業員學起。張豐聯說，中衛接班人具備機器設備專業知識，有助於對外與客戶應對。中央社

最近上中衛公司官網,會看到如上公告

張豐聯回憶，當時自己親自協調原料供應商，要求過年期間加班趕工供應中衛，「我跟採購說，反正你料一直給我下，滿櫃就出，如果不行，我把櫃子拉進來或是租放在貨櫃廠等你也沒關係，反正我就是要保證料源無虞」。

不僅如此， 張豐聯同步召集廠長、生產管理、品管與總務等一級主管，告知過年期間可能要加班訊息。

一時間氣氛轉換，當台灣民眾正在開心辦年貨迎接農曆春節，中衛卻是進入備戰狀態。

中衛客戶之一的美式賣場好市多，很早就預訂年節7天準備販售的口罩訂單，但在過年前才上架半天，瞬間迅速被掃光7天備量。中衛父子倆聽聞消息後更加篤定，這場疫情戰鼓已經響起。

「我只告訴他們（員工）一句話，社會大眾需要我們，所以大家加油，因為這是可以貢獻一己之力時刻，他們聽完二話不說，打掃完辦公室環境後就繼續加班到除夕，短暫休息初一、初二兩天，又進來加班到現在」，張豐聯說，語氣中難掩對員工表現的驕傲。

隨著中國武漢肺炎疫情持續擴散，不少廠商急忙向中衛訂貨。大年初三(1月27日) 中衛開啟倉庫，統一甚至開著自家物流車到廠房取貨，不過也有部分廠商沒有自建物流系統，碰到過年貨運公司休息，只好眼看口罩被人搶先搬走。

在銷售業者搶搬口罩壓力下，由於現場人力不足，張德成也親自跳下去幫忙搬貨。

武漢肺炎來勢洶洶，政府史無前例於1月底下達口罩徵收令，隨即派員警進駐各大廠，位於彰化的中衛廠區，都有郵局物流貨車前來。在員警及經濟部派駐人員監督下，一箱箱口罩被搬運上車。中央社

不僅如此，為了應付需求，第一線產線員工同步回到崗位，採取兩班24小時運作。也因為提前開工，當經濟部啟動口罩徵收令，中衛第一時間就能拿出平日產能3倍的口罩數量，成為徵收首日逾200萬片的主力軍。

不只口罩，目前全台醫療院所常使用的酒精棉片，有7成是中衛供應。張豐聯直言，在疫情延燒下，用量暴增是可以想見的，如果中衛斷貨，等於讓醫護人員暴露在危險因子，無論如何也不能讓這種情況發生，中衛也確實做到了。

中衛能夠在突發狀況發生時，迅速補上產能，歸功於快速反應能力。張豐聯說，中衛平日秉持7成稼動率與人力配置，剩餘3成負責因應類似武漢肺炎或流感等突發狀況，這是中衛向來信守的「七三法則」。（編按: 「稼動率(activation)」 亦稱為「產能利用率」)

「七三法則」要分兩個層次觀察，第一層次：當接單超過7成稼動率，中衛就會添購機器設備，讓平均利用率降至7成，閒置3成作為緊急因應之用。

第二個層次是，每個人工作量維持7分忙碌，剩餘3分，當有緊急事件可馬上到位。

「只要你把份內事做完，上班聊LINE我也不會管」，張德成認為，有些公司為了省人力成本，一個員工當兩個人用，等到忙不過來才去找人補，但有可能新人還沒報到、舊人已辭職，這段空窗期無疑是被浪費掉。

在中衛，人力資源也被視為戰備資源的一種，養兵千日、用在一時。

預備3成戰力的傳統，與中衛創辦人張炎東有著密切關係。早年台灣醫療器材100%依賴進口，其中有高達95%比重來自日本，高度仰賴進口風險大，因此張炎東認為，台灣必須有自製能力滿足國內需求。

「我爸爸教我，像酒精棉片與口罩這種，當有天需要時候，你不能沒有，所以我投入產能擺在那邊等」，張豐聯說道，也因為維持7成稼動率，每當淡季來臨，就會降至5成，儘管如此，這是醫療器材行業必須付出的企業社會責任，「我也是這樣教導兒子」。

雖然當年SARS疫情發生時，中衛產能不足無法發揮功能。如今這場武漢肺炎，張豐聯說，目前產能是當年SARS的20倍，有足夠戰力打這場戰役。

然而為期兩週的口罩徵收令，對政府與廠商都是第一次經歷，起初雙方在前兩天運作不太習慣，溝通事情相當多，包括裝箱量、包裝方式與物流時間都要配合。

張豐聯直言，剛開始徵收時，光是工業局聯繫電話，就從早上接到半夜，「那時候我一天只睡三、四小時，新聞報導說衛福部長一天沒睡，我看工業局官員也一樣，幾乎沒闔眼」。

這場大規模流行傳染病，中衛徹底發揮效益，但後面的挑戰尚未結束。張豐聯說，由於各國都在搶口罩，現在原物料已經開始上漲，部分漲幅高於3、4成，但原料再貴，也只能咬牙苦撐。

在中衛的小會議室中，張豐聯感慨地說，口罩、酒精棉片等醫療耗材品，在太平盛世時鮮少被關注，但每當有疫情爆發，各國搶口罩新聞屢有所聞，政府是否應該思考將口罩等醫療耗材產能，視為國家抗戰資源。

如同第一代張炎東抱持的信念，口罩、酒精棉片等醫療器材，若台灣沒有保留自主供應力，遑論自救。

另一方面，將口罩外層塗上繽紛色彩，或是結合黑色蕾絲打造新流行元素，讓口罩可以成為造型配件、甚至時尚活動邀請卡，「潮」到連香港屈臣氏跨海來台指定採購，一舉顛覆口罩刻板印象，賦予新定義「時尚口罩」。背後重要推手，來自於中衛第三代、營運長張德成。

今年1月份中衛的時尚口罩，曾登上柏林時裝周。(圖/中衛CSD官方臉書)

原本在美國工作的張德成，回台繼承家族事業，學設計的他發揮所長，跳脫既有思維，不死守傳統醫療診所、藥局等通路，轉向B2C消費市場，透過五顏六色的設計，強化CSD品牌力。

建構品牌力就像是堆疊積木，一層層架構起來，逐步讓能見度打開；張德成剛開始選擇在台北車站、捷運站設置燈箱廣告，找來一群模特兒戴上彩色口罩，由於當時沒人做彩色口罩，格外引人注目。

緊接著中衛鋪貨到momo、蝦皮等電商平台，以及屈臣氏與康是美等零售通路，讓一般民眾可以輕易購入，這些都是張德成構想的策略。

鋪貨到藥妝通路，動機是切入B2C市場，卻意外開啟銷往香港屈臣氏管道。張德成回憶，有一天香港屈臣氏透過臉書主動接洽，表明想購買彩色口罩，「因為香港主管曾經來台，看到台灣屈臣氏有賣彩色口罩，香港屈臣氏卻沒有，回去後馬上交代採購指名要買中衛產品」，議價過程相當簡單，價格確定後，短短3天內就上架，就連負責代理屈臣氏產品的經銷商都說，他們從來沒有這麼快上架，而且還不收上架費。

不過，真正讓中衛打開知名度的，是2018年與歌手謝金燕合作。當時謝金燕在跨年夜戴著閃亮口罩，並在現場發送千片彩色口罩，成功傳遞口罩也可以是流行配件的新概念。

今年（2020年) 中衛的時尚口罩更走入國際市場，1月份中衛與德國潮牌DAMUR合作，將柏林圍牆名著「兄弟之吻」畫在口罩上，登上柏林時裝周。DAMUR更是把雙方合作口罩當作時尚活動邀請函，唯有戴上口罩才能進場。張德成說，「你可以看到，大家戴著口罩在夜店裡跳舞」。

除了戴著中衛口罩的來賓們，現場也有需多用口罩所創作出來的裝置藝術。