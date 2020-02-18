悠活台北-來怡亨Long Stay 官網預訂享超值優惠

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2.活動期間為即日起-2020/04/30日止

4.此專案活動不得與其他優惠共用

5.台北怡亨酒店保留活動變更及調整之權利,如有變動請以酒店現場公告為主

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1. 需於官網預訂尊榮九號房，名額有限，額滿為止

http://www.eclathotels.com/taipei/default-zt.html

2. 活動期間為即日起 – 2020/02/29

3. 豪華客房住宿券需於8/31前使用

4. 此專案活動不得與其他優惠共用

5. 台北怡亨酒店保留活動變更及調整之權利，如有變動請以酒店現場公告為主