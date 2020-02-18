初春。宜蘭美食、溫泉療愈旅程 礁溪山形閣「閨蜜之旅」亮麗出發

女力崛起的新時代，女性非常懂得如何寵愛自己及享受生活，愜意相約好友姐妹淘一起下午茶、出遊放鬆度假已蔚為風氣。礁溪山形閣自02/17至04/30，推出以女性客群為主的「閨蜜們，一起旅行吧！」一泊三食住房專案NT＄7,999起，每房加贈特選紅酒一瓶、泰式古法按摩優惠券、客房內mini bar五款飲料，讓姐妹們一進到山形閣就能完全放鬆身心靈，沈浸於礁溪美人湯池與三五知心好友閒聊一番，開心無比！

春暖花開好時節，是宜蘭四季中最美的季節，山形閣嚴選當地新鮮食材，強調健康輕食無負擔，晚餐特別推薦用山形閣主廚特餐：有採自宜蘭在地原鴨米及大溪港美味海鮮搭配主廚特製羅勒青醬的【青醬海鮮燉飯】；以礁溪温泉蕃茄熬製濃郁牛肉湯汁的【精選半筋半肉牛肉麵】；新鮮蘑菇、大蒜、洋蔥、培根及奶油乾炒的【蘑菇奶油培根雞蛋麵】。

礁溪温泉番茄及澳洲牛后腿絞肉熬製而成義式波隆尼牛肉醬的【義大利番茄牛肉醬麵】；以及女性們最愛的舒肥雞胸搭配主廚秘製青醬的【松子青醬嫩雞胸義大利麵】，五款輕食餐點任您挑選，輕鬆無負擔大啖美食。好酒讓美食更加分，山形閣提供每房一瓶法國Vendome紅酒（原價NT$980/瓶），閨蜜們在蘭陽平原夜景下把酒言歡，最是愜意好自在。（礁溪山形閣貼心提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）

來到礁溪山形閣絕不能錯過網路好評的「山友拉麵」，精挑四種拉麵口味【原味豚骨】、【野菜玉子】、【赤丸】、【三星蔥韭香】供您選擇，可於入住當日或退房日擇一享用午餐，感受專屬宜蘭在地風味的特色拉麵。

酒足飯飽後再到礁溪周邊享受泰式獨特的古式按摩舒壓，好好寵愛自己；當然，喜愛泡湯的姐妹們還可至2樓寬敞舒適的大眾池享受美人原湯及檜木烤箱，泡完後肌膚美白柔滑水嫰，身心徹底暢快才是渡假的最高境界。