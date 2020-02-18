【武漢肺炎】首批包機回台246人解除隔離「出關」 陸配：中國防疫跟台灣「沒得比」

中區檢疫場所的69人，18日清晨分乘3輛遊覽車「出關」。中央社 中區檢疫場所的69人，18日清晨分乘3輛遊覽車「出關」。中央社

北區烏來檢疫所的台商一早依序搭遊覽車離去。中央社 北區烏來檢疫所的台商一早依序搭遊覽車離去。中央社

18日一早台商正式「出關」前，先在簡易檢哨站由防疫人員再次進行體溫量測，及酒精消毒等工作。中央社 18日一早台商正式「出關」前，先在簡易檢哨站由防疫人員再次進行體溫量測，及酒精消毒等工作。中央社

更新時間: 2020-02-18 15:26

首次發稿: 2020-02-18 10:17

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）因武漢肺炎 (COV ID-19) 疫情，首批包機回台後、 246名待在檢疫所的台商，今天(18日) 解除隔離，陸續離開烏來、林口、台中等隔離場所，不少人直呼「回家真好」，並感謝各界人員無微不至的照顧。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，中國武漢封城後，247名滯留當地的台商搭乘專機，於3日晚間11時40分返台。台商在下機後，被安排在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查，隨即被送往烏來、林口、台中等隔離場所。

中央流行疫情指揮中心昨(17)日召開記者會指出，首批包機回台的247名台商，除了1人確診還在治療中，其餘的246人集中檢疫場所密切健康監測，都在18日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

這些台商今天清晨6時解除14天的隔離檢疫返家。北區方面一早就有遊覽車在烏來檢疫所前等候，警方也進行周邊維安與管制交通，台商及家屬約於6時12分離開烏來。

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部分台商上車後，頻頻看著外界的人車，也有台商在留下的字條上寫著，「感謝你們專業與認真，溫柔的照顧，有你們的守護，台灣真好」。

還有人寫下「讓我代表全家，再次衷心感謝衛福部疾管署和各位防疫工作人員及值班的警察、工作人員，謝謝你們無微不至的照顧！辛苦了！」

被安置林口檢疫所隔離14天的100多名台商，除了自行安排車輛者，另外將分梯次搭乘遊覽車前往桃園高鐵站和機場捷運返家。

林口檢疫所門前，從凌晨5時許就有派出所警員出動維安管制並安排動線，而大型遊覽車也停在門口，準備載送台商返家。

解除隔離後，原本各自待在房間的台商也陸續離開房間，先在簡易的檢哨站，由防疫人員再次進行體溫量測及酒精消毒等防疫工作。

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根據林口檢疫所規劃，首批武漢包機回台的台商，除了分三梯次的自行安排車輛者，另外還有兩個梯次，將搭乘遊覽車前往桃園高鐵站以及機場捷運返家，若在五個梯次後，仍有停留未離開的隔離民眾，檢疫人員會全數送往機場捷運站搭乘交通工具離開。

所內的檢疫人員也會將原先停留台商所待的房間、生活空間及周邊等地方進行消毒。

中央社引述其中一位在20多年前嫁到台灣的李女士說，23日武漢封城那天，自己還特別趕到機場想要搭機返台但沒趕上。停留在武漢時也不能出門，街上都沒有行人就像死城一樣，幸運地搭上第一梯次包機家人都很開心，但自己也能體會留在中國的台灣人，一定很煎熬。

李女士說，

台灣的防疫工作做得很好很仔細，中國跟台灣沒得比， 中國在登機前只有量體溫，大家在飛機上都很擔心染病，部分乘客甚至連東西都不敢吃，直到飛機在台灣落地才覺得「到家了」。 台灣檢疫人員不但態度親切，相關的防護措施也比較詳細，感謝防疫人員的照顧。(中央社)

而在中區檢疫所的69人，則分乘3輛遊覽車「出關」，他們直呼「回家真好」，並對政府協助返台表達感謝。

集中在中區檢疫場所的69人，清晨6時10分陸續分乘3輛遊覽車，在警方偵防車引導下，統一送往台中朝馬轉運站與高鐵台中站，後續由家人載回或是搭乘交通工具接駁各自返家。

中央社報導，其中在科技廠工作的55歲周姓工程師，一下遊覽車便直呼「回家真好」。他說，平時在中國武漢工作，原先預計3月7日才能返台，與同公司11人幸運搭上首批包機返台，在集中檢疫場所14天感覺生活很不錯，並強調飲食沒有不佳的問題，雖然都只能隔離在房間內，但很感謝政府協助將他們接回。

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周姓工程師說，得知包機回台的同一班機中有確診案例相當震驚，但也肯定政府做足防疫措施，希望政府能協助其他滯留在中國的民眾返台，台灣就是他們的家，讓大家都能平安回家。

另名68歲卓姓台商表示，政府做得相當好，這14天生活相當滿意，「吃得好、住得好、服務也好」，大家隔離都相當配合。中國疫情爆發後他很緊張，當時報名返台，還好搭上首批包機，希望其他台人也能返台，疫情雖然影響生意，但生命安全最重要。

此外，曾姓男子與中國籍配偶去年(2019年) 12月前往中國武漢探親，疫情爆發後滯留在當地，也搭上首批包機回台。曾男說，武漢封城都不能外出，3天才能外出採買1次，且還必須向當地主管機關登記，路上沒有車也沒有人，搭上包機回台時，機場也只有他們一架飛機。

曾男的妻子也大讚台灣政府防疫措施，媒體詢問她是否擔心在中國的家人，她則強調家人都很健康，其他不願回應。

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