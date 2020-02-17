台灣累計確診22例 白牌運將又2親人確診

台灣16日出現首例武漢肺炎死亡病例，為一名白牌車司 機。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（ 前）17日晚間在記者會指出，司機... 台灣16日出現首例武漢肺炎死亡病例，為一名白牌車司 機。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（ 前）17日晚間在記者會指出，司機的2名家人1月28日至 2月6日出現發燒、咳嗽症狀，今天確診，疑為過年家庭 聚會時遭傳染。 中央社記者林俊耀攝 109年2月17日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2例武漢肺炎確診，為首例死亡個案60餘歲白牌計程車司機的母親中部80多歲女性（案21）、外甥女婿（案22）30多歲男性。

衛生單位於昨日進行接觸者調查時發現，女性個案曾於2月6日出現症狀就醫，男性個案則於1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，兩人經採檢均於今日確診。由於案22與其他三位確診平時並未同住，研判是過年期間家族聚會時遭到指標個案傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心已掌握該此群聚四名個案密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、載送旅客及職場同事等，截至目前已完成採檢176人，其中死亡個案同住家人均確診，非同住家人1人確診，113人為陰性，其餘檢驗中。

至於已死亡的白牌計程車司機，遭感染源未明，中央流行疫情指揮中心疫調後，鎖定某自浙江返台台商，1月22日搭車時有戴口罩但嚴重咳嗽，曾到診所就醫。陳時中在今晚舉行的記者會表示，浙江返台台商當時未列入通報條件，就沒採檢，近日緊急採檢後確定為陰性，體內已無病毒。不過由於時隔近1個月，縱使感染過，病毒可能已排除，因此將再抽血檢驗是否有抗體反應，以證實是否曾遭感染。

陳時中表示，疑似的浙江台商有自主健康管理，定調零星社區內感染。

指揮中心表示，將持續進行接觸者調查、追蹤、採檢及隔離，並持續針對指標個案發病14日前的行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

指揮中心強調，依現有資訊分析，一般民眾於社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌，並再次呼籲民衆應養成良好衛生習慣，包括肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口、做好咳嗽禮節、減少近距離與人接觸、保持環境清潔及通風等，並配合政府各項防疫措施。