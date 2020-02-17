台灣雲門林懷民對談衛報舞評　美學座談倫敦登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）《雲門舞集》創辦人林懷民將前往倫敦，以《雲門守門人》為題舉辦講座，暢談精彩的編創歷程，將於2月20日拉邦劇院登場。

文化部駐英國代表處文化組將與當代舞蹈教學重鎮「英國三一拉邦音樂舞蹈學院」（Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance）合辦《雲門舞集》創辦人林懷民編創講座、《雲門舞集》資深舞者大師班等活動，提供倫敦觀眾在舞團的演出之外，不同的美學欣賞視角課程將於於2月20、21日登場。

林懷民曾於2018年獲得三一拉邦音樂舞蹈學院頒授榮譽院士，享有與傑出舞蹈家模斯．康寧漢（Merce Cunningham）、碧娜．鮑許（Pina Bausch）、威廉．佛塞（William Forsythe）、阿喀郎．汗（Akram Khan）等人齊名的殊榮，校方以此榮銜「向這位當代最傑出卓越的編舞家與教育家之一致敬」。

文化部表示，此次他在2019年底卸任《雲門舞集》藝術總監後，再赴三一拉邦音樂舞蹈學院，將以《雲門守門人》（Cloud Gatekeeper）為題，在2月20日晚間7點半於拉邦劇院（Laban Theatre）娓娓道來他的編創歷程，以及為舞團掌舵的思維轉折與突破。熟悉舞團作品的衛報（The Guardian）知名舞評人茱蒂絲．瑪克蘿（Judith Mackrell）受邀出席對談，引領英國觀眾深入林懷民的創作美學。

緊接著於21日下午，加入《雲門舞集》30餘年的助理藝術總監李靜君，以及具有近20年資歷的舞者蘇依屏，將聯手指導2批學院的舞蹈系應屆畢業生，經由練習太極導引及內家拳，體驗吐納循環，並感受重心下沉，從中認識雲門舞者的律動語彙，自舞者訓練層次進行學院及舞團的深度交流，累積臺英藝文互動能量。

《雲門舞集》自2020年起由新任藝術總監鄭宗龍接棒，是舞團承先啟後的重要時刻，未來走向極受矚目。《雲門舞集》也將在26至29日在沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells Theatre）演出鄭宗龍作品《十三聲》，以及創辦人林懷民作品《微塵》，要以雙舞作向英國宣告舞團藝術總監的世代交替。活動詳情請前往講座及演出查詢。