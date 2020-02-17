台灣朱宗慶打擊樂「零懸念」演出　驚艷丹麥掌聲不斷

朱宗慶打擊樂團於「擊樂脈動藝術節」演出獲好評（圖：朱宗慶打擊樂團） 朱宗慶打擊樂團於「擊樂脈動藝術節」演出獲好評（圖：朱宗慶打擊樂團）

（台灣英文新聞／文化組 台北綜合報導）朱宗慶打擊樂團首次受北歐藝術院校聯盟「擊樂脈動藝術節」之邀，於丹麥皇家音樂學院舉辦專場音樂會，呈現兼具東西方特色的曲目，獲全場觀眾二度起立鼓掌，展現台灣作為打擊樂發展重鎮之姿。

「擊樂脈動藝術節」(Percussion PULSE 2020)是由北歐暨波羅的海地區各國校院組成跨校聯盟、每兩年輪流主辦的藝術節。2020年由丹麥皇家音樂學院主辦，為歷年規模最大的一屆，2月12日至2月16日為期五天，共有9個國家、23所音樂院校、近400名師生，參與系列音樂會、講座、工作坊等活動，是北歐暨波羅的海地區擊樂社群重要的國際交流項目。

朱宗慶打擊樂團表示，首度赴丹麥參與「擊樂脈動藝術節」，和來自法國、義大利、俄羅斯、希臘、波蘭、德國、荷蘭、土耳其、塞內加爾、冰島、紐西蘭等國的打擊樂家共襄盛舉。北歐各國對台灣打擊樂發展的重鎮實力早有耳聞，朱宗慶打擊樂團備受主辦方期待。

打擊樂團2月15日於丹麥皇家音樂學院進行的專場音樂會《Native>>Innovative》，是本次藝術節唯一的同名節目。音樂會上，樂團共演出七首兼具東西方特色的曲目，包括〈三部曲〉、〈射日〉、〈媚影〉、〈巴黎聖母院〉、〈吸引力之二〉等，為樂團透過委託創作與精湛演繹所形成的經典作品；而〈錦雞出山〉、〈達〉等曲目，則呼應了本次「擊樂脈動藝術節」回溯世界各地文化底蘊、從中挖掘當代創新能量的策畫概念。

創團三十多年來，朱宗慶打擊樂團始終以植基台灣的藝術語彙來發展特色風格，並且秉持融合傳統與現代之精神，持續透過委託創作累積擊樂經典曲目。再加上結合多年來演奏、教學、推廣推動打擊樂發展之模式，以及各項交流平台的建構完備，引領世界擊樂脈動之角色，可說已經「沒有懸念」。

在《Native>>Innovative》音樂會演出現場，近九成觀眾為打擊樂專業背景的音樂家、教師、學生。包括主辦方－丹麥皇家音樂學院打擊樂教授Gert Mortensen(莫徒生)，以及〈三部曲〉作曲家Gérard Lecointe(嘉荷・雷瓦提)、〈吸引力之二〉作曲家Emmanuel Séjourné(艾曼紐・塞瓊奈)，我國駐丹麥李翔宙大使，皆到場聆賞。朱宗慶打擊樂團自然融合、精湛巧妙的演出安排，獲得熱烈迴響，二度全場起立鼓掌，為本次藝術節掀起高潮。

音樂會後，丹麥皇家音樂學院的師生表示，自家的樂器透過朱宗慶打擊樂團的演奏，竟能發出這樣好聽的聲音，實在前所未有！

此外，國際擊樂藝術協會（PAS）北歐分會會長Anders Astrand、丹麥皇家音樂學院院長Uffe Savery，以及Anders Holar、Katarzyna Mycka、Sylvie Reynaert、Murat Coşkun等當今世界重量級擊樂家，藝術節期間也都主動與樂團進行交流，除了對樂團的藝術風格有更進一步的認識外，眾人也都對樂團在國際打擊樂壇的貢獻，由衷給予高度肯定。

音樂會結束後，朱宗慶打擊樂團資深團員、PAS台灣分會會長黃堃儼，於16日上午進行講座，分享台灣打造擊樂重鎮的發展經驗與成果。活動結束後，打擊樂團於今（17）日返台。