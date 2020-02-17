武漢肺炎恐傳7000人　台灣學者：加強入境篩檢

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）針對武漢肺炎防疫，台大公衛學院副院長陳秀熙認為，應加嚴入境篩檢條件。而台灣昨天出現死亡案例，他認為不能當作社區感染的指標，死亡主因是慢性病所致。

台大公共衛生學院今天召開「抗2019-nCoV疫情說明會」，陳秀熙表示，從中國武漢來台人數7515人，預估可能感染人數為505人，經發燒篩檢排除78%，因此估計約有111名潛在感染者。

陳秀熙說明，若防疫警戒線沒有再提升，將亞洲一級到三級疫區近一個月來台的人數也算在內，預估可能感染人數約7000人；如果將有咳嗽者也進行快篩，可能感染的人就會減少。

陳秀熙指出，505人這個數字是從武漢病例再生數（R0）及致死率、人口數去估算感染率，但中國在2月5日已經封城，傳播的時間已流失，所以這些人對台灣的威脅性不高。這個數字主要是顯示發生症狀前就可能感染、症狀出現後感染力也很強。

陳秀熙認為，應該針對已經列為一級到三級疫區的國家提高除了發燒外的篩檢條件，若確診後做檢疫、居家隔離，減少可能感染的人；特別是若國人從這些國家回國，就有機會找出是否屬於無症狀感染者。

陳秀熙針對台灣首例死亡個案表示，該個案在1月27日之前，有載過浙江的乘客，傳染給弟弟也還是家戶感染，所以「不認為這能算是社區感染的指標」，個案之所以往生是因為多重慢性病。該個案很有可能變成超級傳播者，但因為醫院做好準備，所以有防止往外傳播。