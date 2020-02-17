中國武漢肺炎失控惹眾怒　網傳《湖南獨立宣言》響應湖北

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）武漢肺炎疫情在中國蔓延肆虐，繼先前網民發布「武漢臨時政府湖北獨立宣言」後，現又傳《湖南獨立宣言》，籲各省起義推翻共產黨後共建民選國會，再造聯邦共和體制。

綜合媒體報導，網上自10日起瘋傳1份《湖南獨立宣言》，內容顯示有志之士在長沙建立「湖南臨時政府」，砲轟武漢肺炎疫情失控的肇因在於共產專制極權，並直言「從上到下的官員，防民甚於防疫，為了權位官位，面對突發事件本能的第一反應，就是堵民之口耳，縛民之手腳，令民眾失去第一時間自我警示自我救助的機會和能力。」

宣言說明，“吹哨人”李文亮醫生和數以千計的感染者都已含冤離世，中共政權至今沒有就封鎖疫情消息和一再撒謊否認人傳人表達出一點歉意。在疫情已經全面爆發，習近平春節講話仍然隻字不提。目前各地官府仍在全力以赴暴力對付因“吹哨人”李文亮醫生冤死引起的鼎沸民怨。

宣言強調，所有這一切，再次證明一個放之四海而皆準的道理：政府不民選，民命如草芥；言論不自由，性命無保障！

宣言透露，「據官方宣布我湖南感染人數已逾8百。但根據當局在武漢和湖北疫情擴散和死亡人數大幅度撒謊的經驗教訓，根據民間自己蒐集整理的信息和證據，湖南感染的人數應高出很多倍。」

宣言呼籲，「湘江告急，岳麓危怠！我湘人唯有自救自立！」並說「一周前的2月2日，湖北武漢已有仁人誌士揭竿而起，成立武漢臨時政府，宣告湖北獨立，欲鄂人治鄂，實施民主憲政。」

最後，宣言提及，「我們懇切呼籲全國各省各地的仁人誌士，藉此良機，響應鄂湘，奮起自救，聚起洪流，畢功此役，推翻暴政。而後各省聚義，重行約法，共建民選國會，再造憲政民主自由之聯邦共和！」