畢業不失業！勞動部續開放僑外生工作評點制名額2500名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為延攬畢業優秀僑外生留臺工作，勞動部今年續開放僑外生工作評點制名額共計2,500名，透過彈性申請資格，並簡化工作許可申請文件，讓雇主僱用在臺大學畢業的僑外生作業更為便捷，並協助優秀僑外生均得順利在臺工作。

勞動部表示，僑外生經我國投注高教資源培育，期盼僑外生畢業後能留臺協助提升企業及國家競爭力。

因此，勞動部從103年7月3日開始公告僑外生工作評點制並年年公告開放申請名額，依僑外生及雇主資格進行評點，項目包含學歷、薪資、工作經驗、職務資格、華語及外語能力、成長經驗，以及配合政府產業發展相關政策等8項目共計190點，累計點數70點者即符合資格。

經雇主提出申請並經許可，僑外生即可留臺從事專門性或技術性工作，今年度勞動部已再公告2,500名額。

勞動部說明，為簡便僑外生透過評點制留臺工作申請作業，原有對於特定國家或地區所作成文件須經我國駐外館處驗證的規定，勞動部已於去年7月放寬，所以僑外生工作評點制原來在申請時要檢附的國外相關證明文件，例如僑外生前一階段畢業證書、國外工作經驗證明等，都可免除我國駐外館處的驗證。

勞動部提醒，目前已全面開放外國專業人員工作許可線上申辦服務，雇主及僑外生在內的外國專業人員均可利用「外國專業人員工作許可申辦網」24小時線上送件。