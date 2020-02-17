暖心！謝霆鋒攜蕭敬騰抗武漢肺炎　《保重》唱出心痛逼哭網友

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）新型冠狀病毒疫情引發全球關注，全世界都在努力防止疫情擴散，尤屬第一線醫護人員最為辛苦，戰疫公益歌曲《保重》集結香港、中國、台灣歌手唱出「要堅守、要搏鬥、風雨後一定要重逢」等感人字句，替辛苦的戰疫人員加油打氣。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）來勢洶洶，隨著確診及與死亡人數攀升，各界除努力防疫外，更有藝人透過音樂表達關心，《保重》一曲輕輕的唱著「說不出現在多心痛，只好說一聲多保重」關切之情溢於言表。



《保重》由謝霆鋒譜曲(圖擷取自Youtube)

公益歌曲《保重》由謝霆鋒作曲，香港知名詞人張楚翹填詞，張的代表作包含括JC《說散就散》、黎明《我可以忘記你》等。《保重》由謝霆鋒，蕭敬騰及TFBOYS王俊凱演唱，音樂錄影帶中更可見多名醫護人員的故事，像是醫護人員的女兒隔空喊著「媽媽我好想你」，然後母女隔空相擁落淚，讓人為之動容更忍不住鼻酸。

這種故事更是每天都在發生，堅守崗位的醫護人員被迫和家人分離，獨自沉擔壓力及辛勞，只盼外界能多一分體諒，如同《保重》歌詞中提及，「情緒千萬種、愛只有一種」或是「人與人、再不同、都相同」皆十分發人省思。

蕭敬騰更於個人微博上發布親手寫的「保重」毛筆字，並問大家「最想對誰說保重？」趁著意外來臨前，好好的珍惜身邊的親人。網友也紛紛留言打氣，「待風雨之後一定會再重逢」等字句。

王俊凱則表示，向努力抗擊在疫情前線的所有人說一聲《保重》，等到春暖花開之際，見面一定熱情相擁。



蕭敬騰寫毛筆盼大家多保重(圖/蕭敬騰微博)