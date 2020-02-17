流感和武漢肺炎傻傻分不清！？台灣醫師：這一症狀為重要特色！

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合整理報導）武漢肺炎疫情全球肆虐，近來發現有不少的患者沒有肺炎徵狀，甚至有越來越多無症狀和輕症感染者的出現，民眾開始疑惑，武漢肺炎、感冒和流感的症狀類似，到底該如何分辨呢？對此，胸腔科蘇一峰醫師表示，除了發燒外，武漢肺炎以下呼吸道的症狀為多，較少有鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等情況。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）有高達8成的臨床症狀是高燒，由於目前也正是流行性感冒流行期，流感的患者幾乎都會發燒，因此兩者在臨床上很容易混淆。不過台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰提醒，新型冠狀病的感染以下呼吸道為主，所以下呼吸道(咳嗽、喘)的症狀會比較多！而相對來說上呼吸道的症狀(鼻塞、流鼻水，喉嚨痛)就會比較少見，這是武漢肺炎的一個重要特色！

再加上疫區的旅遊史或者疾病的接觸史，配合X光或電腦斷層檢查是否出現典型的毛玻璃狀變化，就能篩選取高風險的病人進行下一步的病毒檢查！

而近來國際各國間陸續出現不少無症狀確診患者，蘇一峰醫師引述中國學者2月13日在柳葉刀中提出的幾點例子，其中有一例患者接受腦部手術時沒有明顯的呼吸道症狀，直到術後出現明顯肺炎並快速惡化，甚至傳染了14名醫護人員。因此他強調不管是無症狀或輕微症狀者仍然有感染力。

另外，他也提到，武漢肺炎(新型冠狀病毒)目前致死率不清楚，但已公布的死亡個案鍾大多是年紀大與慢性病的患者，且美國南卡羅萊納大學的最新研究發現，抽菸會增加肺部中的ACE 2接受器表現，可能進而增加罹患武漢肺炎的機會，因此奉勸民眾少抽菸、比較不會得到武漢肺炎！！

最後，他提醒民眾請勿過度恐慌，把N95口罩與醫療資源留給需要的人，保持自身良好免疫力。從疫區回來或與疫源地有接觸的民眾，應該做好自行隔離，隔離期間不要和他人接觸，不要把病毒播散給家人、同事、朋友。