台北燈會超Q皮卡丘來踩街 受疫情影響人潮少3成

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020台北燈節昨（16）日落幕，今年採取東西雙主場方式受到民眾好評。由於武漢肺炎疫情影響，今年整體遊客數量較去年減少2至3成，但是利用各平台收看燈節活動線上直播的民眾也不少，透過各平台網站觀看頒獎典禮及遊行直播共約33萬人次。

台北市觀傳局表示，今年燈節以「TOGETHER WE GLOW」轉洞台北轉動光為主題，以東西串聯轉洞概念，連結東、西兩大主場共同展演。而首次舉辦台北燈節活動的南港地區，也因為在地力量與鄉親的投入，讓台北燈節開創了新局。

閉幕典禮上播放了燈節回顧影片，呈現燈節籌備期間的點點滴滴及精彩畫面。典禮結束後，緊接著「轉洞台北大遊行」在南港路一、二段登場，遊行隊伍從南港高工前出發，一路走到台北流行音樂中心，由各專業表團組成十分精彩的遊行陣容。

首先由柯文哲市長率領市府團隊與外賓帶頭擔任第一梯隊隊伍，其中包括台北市政府人氣「熊讚」與友好城市朋友「千葉君」，以及藝想台灣的生肖、家將表演團隊，浩浩蕩蕩的隊伍吸引現場一陣驚呼。

壓軸出現的是這次遊行的驚喜—「皮卡丘」！第二度參與台北燈節活動，帶來不同於以往的特殊發光造型，還有可愛爆炸頭一起亮相，超級吸睛萌翻全場，讓所有大小朋友為之瘋狂。

此外，17直播花車也邀請到大家喜愛的直播主登上花車與民眾同樂，整個「轉洞台北大遊行」在捷運街舞冠軍隊伍與在地六福萬怡酒店關係企業六福村吉祥物人偶、Mr. Yes小丑團的接力表演後，於台北流行音樂中心前結束。

2020台北燈節參觀人潮受「新型冠狀病毒」疫情影響，加上今年燈區分為東、西兩區，整體較去年減少2-3成。沒有出門賞燈但利用各平台收看燈節活動線上直播的民眾也不少，透過各平台網站觀看頒獎典禮及遊行直播共約33萬人次。