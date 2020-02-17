監察、考試委員提名審薦小組成立　陳建仁任召集人

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）有鑑於第五任監察委員及第12任考試委員任期即將屆滿，總統蔡英文核定分別成立監委與考委審薦小組，並由副總統陳建仁擔任召集人，將協助總統提名人選，咨請立法院同意。

總統府發言人丁允恭今（17）日透過新聞稿表示，為使監察委員及考試委員的任期順利銜接、維繫國家憲法機關正常運作，蔡總統將依據《中華民國憲法增修條文》及新修正考、監兩院組織法相關規定，提名監察院第六屆院長、副院長、監察委員人選計29位；考試院第13屆院長、副院長，以及考試委員人選七至九位，並預計於今年立法院會期中咨請立法院同意後任命。

丁允恭指出，為進行相關提名作業，蔡總統已核定《第6屆監察委員提名審薦小組設置要點》及《第13屆考試委員提名審薦小組設置要點》，聘請清廉、專業及聲譽卓著之公正人士，分別組成提名審薦小組，負責各項審薦工作。

其中監察委員提名審薦小組將由陳副總統擔任召集人，總統府資政蕭新煌擔任副召集人，並由總統府資政陳博志、國策顧問張富美及林子儀、前監察委員劉玉山，以及東吳大學政治學系黃默教授等共七位擔任小組委員。

至於考試委員提名審薦小組將同樣由陳副總統擔任召集人，總統府資政林全擔任副召集人，並有總統府資政姚嘉文、中央研究院院長廖俊智、國立成功大學校長蘇慧貞、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等共六位擔任小組委員。

丁允恭提及，兩項提名審薦小組將分別負責監察委員、考試委員各項審薦事宜（依慣例不含正、副院長），襄助總統以公開、公平、公正的方式提名人選，並將於召開第一次會議後，以發布新聞及函請機關團體推薦等方式，公開接受社會各界推薦監察委員及考試委員候選人。

第五屆監察委員任期將於7月31日屆滿，第六屆監察委員應於8月1日就職；而第12屆考試委員任期將於8月31日屆滿，第13屆考試委員應於9月1日就職。

監察院為國家最高監察機關，掌有憲法賦予彈劾、糾正、糾舉等職權。此外，立法院在2019年底通過在監察院設置國家人權委員會，以與國際人權規範接軌，強化人權保障的功能。

考試院則為國家最高考試機關，掌理考試、公務人員之銓敘、保障、退撫等職權，考試委員肩負為國考試取才、健全文官體制的重任。