熱愛臺灣擔任燈會志工 日本人不畏疫情讚臺防疫周全

來自日本的草間先生熱愛臺灣，每年都會至少到臺一次，今年更擔任台灣燈會志工像日本朋友推廣臺灣。（照片來源：臺中市政府） 來自日本的草間先生熱愛臺灣，每年都會至少到臺一次，今年更擔任台灣燈會志工像日本朋友推廣臺灣。（照片來源：臺中市政府）

目前正盛大展出的2020台灣燈會，有名遠從日本而來、輪值后里森林園區i8服務站的外語志工草間俊介，負責協助日本遊客導覽、發送展區導覽手冊，以及協助遊客在「好神宗教燈區」花燈掛上祈願卡。他說，因為喜歡臺灣才來台灣燈會擔任志工，對於燈會加強防疫工作也給予肯定，鼓勵更多遊客到臺中賞燈。

草間先生表示，他大概一年會來臺灣遊玩一次，因為很喜歡臺灣，很高興今年到台灣燈會擔任志工；先前也曾到過臺中，最喜歡風格復古的臺中舊火車站。

他指出，在擔任志工前，有先看臺灣的連續劇練習中文，也先瀏覽過園區導覽手冊做好準備，希望能好好引導日本遊客來參觀台灣燈會。他認為，日本人對臺灣這塊土地很有感情，引導這些人來參觀燈會，是他覺得最有意義的事。

草間先生分享，今年台灣燈會的整體氣氛，讓他感受到臺灣人團結一體的精神，印象深刻，其中最喜歡的花燈是聆聽花開-永晝心，那種整體平衡感，讓他覺得很美；而花燈競賽區則讓他看到所有師生很努力完成的花燈作品，很棒！還有馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區也讓他感覺很有元氣和活力。

目前正值武漢肺炎防疫期間，草間先生也說，身在第一線服務的志工都做好戴口罩、噴酒精消毒的動作，防疫準備做得相當周全，讓遊客可安心賞燈。（新聞轉載自新住民全球新聞網）