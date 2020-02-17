彰化縣府辦理研討會 積極推動穆斯林旅遊

目前穆斯林人口佔全球總人口數約25%，而彰化縣政府配合中央南向政策，打造彰化縣成為穆斯林觀光友善城市，13日舉辦「109年度彰化縣穆斯林旅遊研討會」，協助彰化縣觀光產業從業人員對於穆斯林文化有更深層的認識。

研討會邀請兩位經營穆斯林旅遊多年的嘉賓分享交流經驗，其中針對認識穆斯林文化，邀請到「國際穆斯林觀光產業聯合發展協會」伊斯哈格 馬孝祺理事長主講與觀光相關之「清真認證概論」，透過本身曾任臺北清真寺教長與阿拉伯語導遊執照的身分，針對觀光旅遊中的飲食與環境面向，清楚解說食品供應之Hala清真標章認證標準。

同時針對環境設備上，配合穆斯林信仰需求，設置祈禱室及穆斯林淨下設施等等，幫助大家清楚了解穆斯林文化的意義與原則。

馬理事長表示，了解穆斯林朋友們的習慣與文化後，其實營造友善環境的難度並不高，一旦口碑建立，藉由穆斯林旅客的口耳相傳，是容易獲的信任與青睞，建立旅客忠誠度的。

彰化縣城觀處長田飛鵬表示，本縣目前「Ummi印尼料理」取得「清真穆斯林餐廳Muslim Restaurant」認證，「掬翠拾煙」取得「清真穆斯林友善餐廳Muslim Friendly Restaurant」認證，共計2家，另「魔菇部落生態休閒農場」也積極取得相關認證中。縣府期望協助業者逐步建構穆斯林旅遊環境，在面對全球崛起的清真商機能夠搶得致勝先機。（新聞轉載自新住民全球新聞網）