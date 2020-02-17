民眾憂疫情爆發 陳建仁：一般民眾從社區感染風險低

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣昨日出現首例武漢肺炎死亡案例，副總統陳建仁凌晨在臉書表示，臺灣並未進入「社區傳播」的狀況，民眾從社區得到感染的風險很低。陳建仁呼籲民眾還是要維持良好衛生習慣，勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、生病一定要在家休養和戴口罩。

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公佈國內新增確診2例武漢肺炎（COVID-19）個案，其中1人於2月15日併發敗血症死亡，為國內首例死亡個案。國內民眾對於是否已經出現社區感染而感到憂心忡忡。

副總統陳建仁在臉書上解釋，昨（）日公布的第19例武漢肺炎確診病例，雖無出國旅遊史，但他是白牌計程車司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史。

疫情中心的調查已經發現，他曾經載運多名訪台過春節的臺商，他們都有居家自主健康管理，其中三名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該三名臺商，以及其他所有密切接觸者。這名司機病例可算是「社區感染」(locally infected/transmitted)，而他的感染來源正在追查中。

陳建仁表示，由於日本有類似案例，政府自2月12日起，只要是全國各醫療院所通報的疑似流感併發重症病例，但卻是流感篩檢陰性者，全部都要再檢驗武漢肺炎病毒，總共檢驗113件檢體。

第19號病例是唯一武漢肺炎病毒被驗出陽性者，一名陽性（第20號病例）即是第19例的親屬。

衛福部部長陳時中昨日說明，社區傳播(community spread)的特性是：「在社區中走動都會被感染」，具有四個徵兆：

（1）確診病例無法找到傳染來源；

（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；

（3）已經出現持續性的傳播鏈；

（4）有廣泛發生的群聚感染事件。

陳建仁表示，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在臺灣都不存在！也就是說，臺灣並未進入「社區傳播」的狀況，民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

但是陳建仁呼籲民眾還是要維持良好衛生習慣，勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩。