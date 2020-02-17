「新囍同歡」新住民燈區 主燈「融漪」浪漫登場

臺中市民政局副局長周嫦玫致贈移民署副署長梁國輝臺灣燈會紀念品（圖/ 移民署） 臺中市民政局副局長周嫦玫致贈移民署副署長梁國輝臺灣燈會紀念品（圖/ 移民署）

2020臺灣燈會以「曙光再旺 璀璨臺中」為主題，於109年2月8日（星期六）后里花博園區盛大揭開序幕，移民署副署長梁國輝及新住民發展基金委員10餘人特別前往燈區現場，參觀燈區並欣賞新住民帶來的精彩主題展演，感受新住民的熱情。

本次燈會獲新住民發展基金補助辦理新住民燈區－「新囍同歡」，主燈「融漪」由臺灣藝術家楊禮瑋設計，代表愛與包容，象徵新住民選擇來臺生活的愛與勇氣，以及臺灣家庭社會給予的包容與尊重。

這次新住民燈區也邀請國內及新住民藝術家王莉一起參與，她帶著育德國小新住民二代學生共同創作設計「夢想的翅膀」燈組，她表示這個燈組代表新住民飄洋過海來到充滿愛與包容的臺灣，在這裡耕耘懷抱著無限希望，希望新住民與新二代都能勇敢逐夢。

移民署副署長梁國輝表示目前在臺新住民及其子女人數已近百萬人，新住民發展基金設置目的為協助新住民及其子女能夠適應臺灣社會，並推動多元文化融合。

本次燈會每日皆規劃異國音樂及舞蹈文化主題展演，並培力在地新住民團體進行表演，提供新住民舞台展現才藝與自信，展現公私部門協力推動各項移民輔導培力活動之成果，期待全國新住民都能在臺灣過著幸福美滿的生活。

燈會將展至109年2月23日（星期日），現場打卡將發送新住民燈區獨家紀念品－燈區LED風扇，歡迎民眾攜家帶眷，前往臺中新住民燈區共襄盛舉！

移民署副署長梁國輝、臺中市政府民政局副局長周嫦玫與新住民發展基金委員合影留念。

(左起臺中市民政局戶政科科長許繼協、移民署移民事務組專門委員李明芳、移民事務組代理組長黃齡玉、顏靚殷委員、沈明正委員、臺中市民政局副局長周嫦玫、移民署副署長梁國輝、古錦松委員、黃乃輝委員、洪滿枝委員、梁金妮委員、陳鑀枚委員、許珍妮委員、李孟涵委員、蔡順柔委員、阮玉水委員及移民事務組科長楊金滿（圖/ 移民署）