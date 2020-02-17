「新囍同歡」新住民燈區 主燈「融漪」浪漫登場

2020臺灣燈會以「曙光再旺 璀璨臺中」為主題，於109年2月8日（星期六）后里花博園區盛大揭開序幕，移民署副署長梁國輝及新住民發展基金委員10餘人特別前往燈區現場，參觀燈區並欣賞新住民帶來的精彩主題展演，感受新住民的熱情。
本次燈會獲新住民發展基金補助辦理新住民燈區－「新囍同歡」，主燈「融漪」由臺灣藝術家楊禮瑋設計，代表愛與包容，象徵新住民選擇來臺生活的愛與勇氣，以及臺灣家庭社會給予的包容與尊重。
這次新住民燈區也邀請國內及新住民藝術家王莉一起參與，她帶著育德國小新住民二代學生共同創作設計「夢想的翅膀」燈組，她表示這個燈組代表新住民飄洋過海來到充滿愛與包容的臺灣，在這裡耕耘懷抱著無限希望，希望新住民與新二代都能勇敢逐夢。
移民署副署長梁國輝表示目前在臺新住民及其子女人數已近百萬人，新住民發展基金設置目的為協助新住民及其子女能夠適應臺灣社會，並推動多元文化融合。
本次燈會每日皆規劃異國音樂及舞蹈文化主題展演，並培力在地新住民團體進行表演，提供新住民舞台展現才藝與自信，展現公私部門協力推動各項移民輔導培力活動之成果，期待全國新住民都能在臺灣過著幸福美滿的生活。
燈會將展至109年2月23日（星期日），現場打卡將發送新住民燈區獨家紀念品－燈區LED風扇，歡迎民眾攜家帶眷，前往臺中新住民燈區共襄盛舉！
移民署副署長梁國輝、臺中市政府民政局副局長周嫦玫與新住民發展基金委員合影留念。
(左起臺中市民政局戶政科科長許繼協、移民署移民事務組專門委員李明芳、移民事務組代理組長黃齡玉、顏靚殷委員、沈明正委員、臺中市民政局副局長周嫦玫、移民署副署長梁國輝、古錦松委員、黃乃輝委員、洪滿枝委員、梁金妮委員、陳鑀枚委員、許珍妮委員、李孟涵委員、蔡順柔委員、阮玉水委員及移民事務組科長楊金滿（圖/ 移民署）