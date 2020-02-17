〈時評〉華為問題　強生與川普不同調

美國最近為了華為問題，槓上英國，甚至傳出川普在電話中咆哮英國首相強生，因為英國不顧美國反對，決定讓華為參與英國非核心的5G網路建設，不過強生承諾會與美國合作，降低西方國家對華為的依賴。

川普是否真有咆哮強生一事，只有當事人知道，媒體只能以「據傳聞」來報導這則新聞。不過，令人好奇的是，美國為何傾舉國之力，來對付華為？華為何徳何能受到美國如此般重視？司法部甚至搬出「反勒索及受賄組織法案」起訴華為16項罪名，控告華為及其子公司華為設備、香港星通，涉嫌詐欺、竊取6家美企的商業機密等16項罪名。

這6家美企究竟是誰？至今司法部未公布，不過「反勒索及受賄組織法案」過去只有用來對付黑手黨這類黑社會組識，如今司法部連壓箱法律都拿出來，可見華為已被美國視為大黒道了。目前支持美國禁止華爲涉入5G的國家包括澳洲、紐西蘭、日本、台灣，而川普希望「五眼聯盟」無條件支持對付華為，卻有英國、加拿大未必與川普同調。

要想知道美國為什麼將華為視為眼中釘，肉中刺嗎？世界經濟論壇創辦人與執行主席克勞斯．施瓦布在「第四次工業革命」一書中，或許可以找到答案，他說，第四次工業革命已經展開，與人類過去經歷的變革截然不同，其中可植入技術、數位化身分、物聯網、3D列印、無人駕駛、人工智慧、機器人、區域鏈、大數據、智慧城市，將對人類帶來顛覆性的影響。

華為正好掌握第四次工業革命的關鍵科技，而且在10年之內，從零到三分之一，掌握歐洲極大的市場。德、法還在考慮是否跟進美國步伐，義大利、阿根廷、巴西、俄國已拒絕限制，南韓、菲律賓等東南亞主要國家都已經採用華為產品。

了解對付華為的背景之後，應該不會訝異為什麼美國不除華為不快了。至於一向是兄弟之邦的英國，這次為什麼會如此敷衍美國，甚至惹得川普「凍未條」大怒，值得探究。

關鍵問題是英國打算興建第二條高速鐵路，中國正與英國談判此超級大案。北京聲稱，只要5年就可以讓這條省錢且更快速的高鐵系統建好。這項談判距離強生惹火川普只有數週而已。英國運輸部說的很直接：「我們企盼學到經驗，而且提案是有價值的」。

國有的中國鐵路建設公司正在主導本案，它曾經在中國建立2萬5千公里高鐵網路，達世界的三分之一。

英國第二條高鐵原計畫2040年完工，耗資1兆英鎊，打通倫敦、伯明罕、曼徹斯特、里茲的交通瓶頸。強生希望2035年完工，但是中國鐵路建設公司說只要5年，而且會更省錢。該公司說第二高鐵時速將達420公里，比原先計劃的250公里，及現在英國高鐵系統225公里極速都快。

英國一向是務實的民族，引用邱吉爾的名言：沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。在此前題之下，強生會對川普言聽計從，限制華爲在英國發展嗎？答案已呼之欲出了。