〈財經主筆室〉哈日族不見了　國內二大航空2020年營運恐不只腰斬

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前一句「不要搭乘飛機」言論，瞬間讓台灣航空業提早邁入寒冬，未料近日又宣布日本旅遊疫情建議遭提高到第一級「注意」，勢必將沈重打擊台灣的航空業，可預見華航及長榮兩大航空公司，今年營收勢必呈現腰斬再腰斬慘狀，如何渡過此次疫情難關？如今恐怕不是公司高層減薪或鼓勵員工休無薪假就能解決得了。

陳時中日前建議「國人近期沒事、沒有必要，不要搭乘飛機」，讓很多國人紛紛緊急取消旅遊計劃，造成桃園機場旅運人次瞬間減少一半，未料台灣人最愛的日本，近日又遭疫情中心提高旅遊建議到第一級的「注意」，在疫情升溫情況下，華航及長榮兩家公司已宣布飛日航線減班來因應。

根據交通部觀光局統計，2018年台灣出國旅遊人數超過1664萬人次，出境旅客至亞洲地區占比逾9成，其中以前往日本482萬人次最多，其次為中國的417萬人次，香港169萬人次排名第3，前3位合計占台灣出國人次的近6成5。

受疫情影響已經讓兩岸運輸能量遭到限縮，香港、澳門及中國航線均位居長榮及華航主要市場，法人早已預期兩家公司2月營收表現恐怕不妙，如今連最賣錢的日本航線也遭限縮，美洲線又因亞洲疫情嚴重導致乘客數急凍，如果疫情延續到下半年，今年很難避免營運遭腰斬命運。

航空業是一個資本密集的產業，不管是購買或租賃飛機，都需要投入很大的成本，加上受油價影響劇烈的燃油成本、日益攀升的人事成本，種種原因都讓航空業是個很難賺錢的行業，就像長榮航空從2001年至2018年間，雖有12個年度賺錢，但也有6個年度虧錢，有賺錢的年度裡只有6年每股獲利超過1元。

據統計，中華航空2019年的營收為1683.9億元，長榮航空2019億元營收更高達1812.7億元創歷史新高，2020年元月份兩家公司營收也都還有147.6億元及145.9億元，但2月營收勢必急速下降，且此次疫情影響成面遠大於2003年的SARS事件，一般預料兩家公司今年營收應該很難躲過腰斬命運，但每年高達數百億元的購買或租賃飛機成本、長短期到期應償還公司債，以及固定的高額人事成本支出等，收入來源斷炊後將如何支應呢？讓諸多財經專家相當的擔心。

中國在2018年的一年裡就引進426架新飛機，這個數量連美國歷史上也不曾有過，截至2018年底止，中國內地50餘家航空公司共擁有3615架飛機，但受武漢肺炎疫情爆發，沈重打擊了中國的航空業，以中國最大的南方航空為例，1月下旬和2月初疫情爆期間，就已經取消了45%航班，中國民航局已經對外暗示，一些陷入困境的航空公司可能會因受疫情影響而出現合併。

歷史上航空公司破產與整併的新聞也屢見不鮮，像美國的美國航空、聯合航空、達美航空，以及日本的日本航空，都曾經歷破產重組後獲得新生，此次中國武漢疫情已經打亂整個亞洲的航空業，當然台灣的華航及長榮航空還不致發生破產及整併的情況，但此次受疫情影響預期可能遭受的損失，可能不是減免班機降落費用、土地場站租金及權利金等就可以彌補，如何幫助業者渡過難關，真的得加以關切才行。