佛心！台灣愛爾麗捐百套防護衣　武漢肺炎防疫神助攻

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)愛爾麗醫療集團捐贈100套防護衣含護目鏡及口罩予移民官，協助防疫工作及維護第一線查驗人員安全。

新型冠狀病毒(Covid-19)疫情肆虐，移民署國境大隊擔任國境第一線防疫成員，所屬查驗人員每日必須面對來自世界各地的旅客，承擔的感染風險不言可喻。

移民署表示，內政部長徐國勇除了親自到桃園、高雄及臺中機場、基隆港與臺中港視察及慰勉國境大隊基層人員外，更關心他們的身心健康，並牽線促成愛爾麗醫療集團總裁常如山，於15日特別捐贈100套防護衣含護目鏡及口罩予移民官使用，讓基層人員感到相當窩心。

移民署國境大隊為肺炎防疫第一線，配合中央疫情指揮中心的政策，協助確認旅客從哪裡來、有沒有入出陸港澳等地區、有無居留證等，亦時常配合疾管署針對特殊狀況旅客，如有發燒、咳嗽嚴重或有疫區旅遊史等，開設專案櫃檯協助旅客通關。

此次，愛爾麗醫療集團所捐贈之防護衣，將提供給各機場及港口移民官必要時穿著使用，移民署也教導查驗人員如何穿著防護衣，並演練嚴重病情旅客後送查驗程序，以提升移民官防護能力與應變力。在疫情尚未緩和前，愛爾麗能主動關心防疫人員之健康，也是政府與民間企業良好互動之典範。