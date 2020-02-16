驚！台灣首例武漢肺炎死亡　新增確診兩例

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）台灣出現首例武漢肺炎死亡個案為中部60餘歲男性，遺體將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布，國內新增確診2例武漢肺炎（COVID-19）個案，第1例個案為中部60餘歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者。於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎。當日收治於負壓加護病房治療，個案已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。第2例為第1例之50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心針對第1例個案之密切接觸者，包括發病後曾相處之家人、以及就診院所人員，及第2例之密切接觸者，目前已掌握79名密切接觸者，截止目前已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60名之檢驗皆為陰性、1名陽性（案20），其餘尚在檢驗中。將持續進行匡列追蹤、採檢、及隔離，其餘接觸者仍持續調查中。醫院已針對加護病房病患，採取不進不出之暫時管制措施。另針對個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。