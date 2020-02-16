美國籍船客確診武漢肺炎　威士特丹號4日曾停靠高雄港

威士特丹號曾在4日停泊高雄港（照片來源：美聯社提供） 威士特丹號曾在4日停泊高雄港（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）在海上漂泊多日最後停靠在柬埔寨港口的美國威士特丹號（Westerdam），隨後卻發現船上一名83歲美國籍女乘客在抵達馬來西亞後遭確診感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），而由於威士特丹號曾在4日停泊高雄港，

高雄市政府衛生局今（16）日表示，將在中央流行疫情指揮中心和馬來西亞取得疫調資訊後，針對高風險地區做必要消毒，並對高風險族群採取相關檢疫措施。

《聯合報》報導，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今（16）日表示，根據目前掌握的資料，威士特丹號在4日上午6時停靠高雄港後，疾病管制署防疫人員有針對該船進行必要檢疫，並發現38名發燒個案。

潘炤穎指出，除了發燒的乘客之外，其餘成員則下船活動，其中數十名遊客分別搭乘幾十輛計程車；現已透過中央請高雄市交通局針對高港排班計程車進行警示與調查，希望在最短時間內掌握當天曾經載客的司機及載客地點，也呼籲當日曾赴港口搭載的司機盡快向衛生局或交通局聯繫。

潘炤穎指出，該名美籍確診患者是在哪裡及如何感染肺炎，以及是否上岸高雄港並在上岸後到過哪些地方，仍須等待疫情指揮中心向馬來西亞取得資料，至於是否依循日前針對鑽石公主號乘客上岸基隆港的做法，發出細胞簡訊等，還須待疫情指揮中心釐清疫調資訊再做通盤考量。

根據新頭殼網路媒體，交通局下午也指出，透過車隊統計，目前掌握到有44名司機當天有去港口載客，包括34名計程車司機和10名公車司機；所幸載客至今已逾12日，司機反應身體並無異狀。

威士特丹號在太平洋地區漂流兩週後，終於在13日上午獲准停靠柬埔寨施亞努港（Sihanoukville），船客在接受柬埔寨官方進行檢疫後於14日陸續上岸；柬埔寨總理洪森（Hun Sen）當日還親自在港口迎接，並與乘客一一握手，期間在場人員包括洪森幾乎無人配戴口罩。

不料，該郵輪一名美國籍船客在上岸後，轉搭飛機至馬來西亞，卻在15日確診。根據馬來西亞衛生部，該名病患目前情況穩定，患者的丈夫也出現相關症狀，不過病毒檢驗結果為陰性，和確診案例一同飛抵馬來西亞的同船船乘客共有144名，其餘人士皆無出現症狀。

由荷美航運公司（Holland America Inc.） 經營的威士特丹號郵輪船上原共有2,257名成員，包括1,455名乘客及802名船組員。