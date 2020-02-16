中國學者爆武漢肺炎源頭　武漢病毒研究所稱無人感染

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）有中國學者質疑武漢肺炎源頭來自武漢市疾病預防控制中心及武漢病毒研究所，更有傳言爆零號病人是武漢病毒研究所研究生，該所研究員石正麗「以性命擔保」非由實驗室洩露，更保證研究所目前無一人感染武漢肺炎。

武漢疫情蔓延，大家對於疫情源頭都十分關心。《香港01》報導，華南理工大學教授肖波濤，發表題為《新型冠狀病毒（2019-nCoV）源頭可能性》的報告，指出距離被指是爆發疫情源頭的華南海鮮市場不足300米的武漢市疾病預防控制中心（WHCDC），曾捕捉蝙蝠研究冠狀病毒，更有研究員被蝙蝠的血和尿濺到，研究員要自我隔離14日。

撰寫該篇報告的學者為華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學有合作研究，多次獲國家自然科學基金，這篇報告亦有該基金支持。

報告提到其他途徑的可能性，指出武漢有兩間實驗室，除了距離華南海鮮市場30公里、P4級的中科院武漢病毒研究所，還有距離海鮮市場僅280多米的武漢市疾病預防控制中心，該中心管有動物作研究目的包括收集及分辨病原體。

這份報告2月6日在學術分享網站Research Gate發表，並非在權威學術期刊發表，但現時Research Gate已找不到該文章。《香港01》記者欲致電肖波濤求證，但對方無聽電話。

此外，早前有人懷疑疫情與武漢另一實驗室、中科院武漢病毒研究所有關，但官方多次否認。

新京報報導，據網上流傳的截圖，「武漢（新冠）病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，為武漢病毒研究所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生」。

中國科學院武漢病毒所研究員石正麗「以性命擔保」非由實驗室洩露，指「新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰」，意指與食野味有關。

石正麗及流感病毒實驗室研究員陳全姣都表示，並不確定研究所是否有名叫黃燕玲的女研究生，但可以保證研究所目前無一人感染武漢肺炎。

中國科學院武漢病毒研究所則發佈公告表示，黃燕玲同學於2015年在我所畢業獲得碩士學位，在學期間的研究內容為噬菌體裂解酶的功能及抗菌廣譜性，畢業後一直在其他省份工作生活，未曾回過武漢，未曾被2019新型冠狀病毒感染，身體健康。