罷免韓國瑜二階連署18天達標　現目標48萬份連署

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署在連署開跑第18天便累積達30萬份，已超過門檻，「罷韓」提案法定領銜人陳冠榮表示，連署活動將持續進行，現在目標設定48萬份，並預計在3月中完成造冊送件。

罷韓團體在本週末衝刺連署數量，並在昨（15）日下午宣布所蒐集到的連署書已達30萬份，已超越第二階段連署法定門檻約228,000份（10分之一總高雄選舉人數）。由於距離第二階段截止日尚有一個多月，主辦單位也表示將繼續募集連署書，最終目標希望達到48萬份，並同時進行分類造冊，預計在3月中旬完成並送件。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，高雄市選舉委員會將在罷免連署送件後，於40日內完成查核並公告罷免案成立與否，選委會公告罷免案成案後，則須在20至60日內辦理罷免投票。

第三階段的投票，同意罷免票數需多於不同意票數，且同意票數須達原選舉區總選舉人總數四分之一以上；若罷免投票確定，選委會依法將在七日內公告，並解除韓國瑜職務。罷韓團體現預估罷免投票日將落在6月24日或6月27日。

週日（16）上午陳冠榮、Wecare高雄、公民割草行動，以及台灣基進等罷韓團體代表一同到意誠堂關聖帝君還願，並獻出「功在高雄」的小匾額。

而昨日午間訪視阿蓮區農會關心農產品外銷情況的韓國瑜針對媒體詢問，則沒做出任何回應。

韓國瑜在上任高雄市長不到八個月後轉戰總統大位，卻以超過260萬票輸給競選連任的總統蔡英文，角逐總統失利的韓國瑜隨即返回請假三個月的市長崗位，不過卻也面臨遭雙殺的危機。

罷韓團體自去年便開始醞釀行動，並在12月底韓國瑜上任滿一年後向中央選舉委員會遞件。今年1月總統大選高雄市的得票數也被外界視為對韓國瑜的信任投票，結果蔡英文以109萬票大贏韓國瑜的61萬票；韓國瑜甚至輸給自己在2018年高雄市長選舉獲得的89萬票。