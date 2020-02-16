友邦留學生展現精彩舞技 台灣燈會充滿濃濃異國風

(說明：我邦交國聖啟斯及尼維斯留學生在台灣燈會表演傳統舞蹈，為燈會增添多彩的異國風情。（照片來源：臺中市政府）) (說明：我邦交國聖啟斯及尼維斯留學生在台灣燈會表演傳統舞蹈，為燈會增添多彩的異國風情。（照片來源：臺中市政府）)

我國中美洲邦交國聖啟斯及尼維斯(San Kitts and Nevis)參與2020台灣燈會，15日由15名聖國留學生，在國際友誼燈區表演其傳統特色舞蹈 MASQUERADE，聖國大使哈菁絲(H.E. Ambassador Ms Jasmine Elise Huggins)也到場觀賞，為台灣燈會增添異國風采，豐富燈會的藝術文化氣息。

2020台灣燈會中國際友誼燈區的「柏克利紀念鐘」(Berkeley Memorial)花燈，呈現聖國首都巴士底市（Basseterre）的地標景觀，每年的嘉年華活動，都是以此為聚集地，聖國15名留學生帶來熱情奔放的舞蹈，舞蹈融合非洲部落、歐洲文化的舞蹈與律動，使燈區頓時充滿嘉年華的熱鬧慶典氣息。

臺中市政府副秘書長黃國榮表示，感謝哈菁絲大使在燈會籌備期間不斷場勘、安排花燈設置，也出席燈會感恩日及開燈儀式，更協助邀請在台灣各地求學的聖國留學生表演當地特色舞蹈，這次搭起國際交流的舞台，見證兩國深厚的友誼。

臺中市秘書處指出，我國加勒比海友邦，包括聖國、貝里斯2個駐華使館都參加2020台灣燈會活動，貝里斯展出以世界十大地質奇蹟聞名的「貝里斯大藍洞」造型花燈，而聖國展出該國首都著名地標「柏克利紀念鐘」，皆設置於國際友誼燈區，除洋溢著中美洲的加勒比海風情，也有日本城市青森、鳥取、山口、香川、佐賀、名古屋等東瀛特色花燈，歡迎民眾共襄盛舉。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)