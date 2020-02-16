【武漢肺炎】鑽石公主號郵輪新增70名確診

遊客在鑽石公主號上進行防疫隔離（照片來源：美聯社提供） 遊客在鑽石公主號上進行防疫隔離（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，今（16）日再傳出有70人確診新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），如今確診病例已高達355人，是繼中國以外群聚感染人數最多的地方。

根據日本NHK報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今日證實，鑽石公主號上新增70起武漢肺炎確診病例，到目前為止船上乘客及船員共有355人遭到感染。針對任新增確診病例，日方尚未公布細節。

鑽石公主號1月20日自橫濱出發，期間行經香港、越南下龍灣，並曾於1月31日抵達台灣基隆港。原定2月4日返日結束行程的鑽石公主號，卻因一名八旬香港男性遊客在下船後，於2月2日確診罹患武漢肺炎，於是郵輪返回橫濱後隨即全船檢疫，船上成員並依規定滯留船上隔離14天。

然而船上確診病例也每日攀升，自4日隔離至今已有超過300名船上乘客及工作人員確診，其中包括兩名台灣人，一名為60幾歲女性，另一名為80幾歲男性，兩人均已送往醫院治療。

至於滯留在船上的其他台灣人，中央流行疫情指揮中心昨（15）日表示，目前正與日方洽談中，規劃以華航包機的方式將國人載回

鑽石公主號此次共載有3,711人，其中2,666名遊客中以日本人1,285名最多，其次是香港人共470名，以及425名美國人，台灣人則有20名。此外，船上有1,045名工作人員，當中也包含兩名台灣人。