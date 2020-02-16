歐洲10國國會議員挺台灣參與WHO　外交部感謝

世界衛生組織幹事長譚德塞（照片翻攝自臉書） 世界衛生組織幹事長譚德塞（照片翻攝自臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）隨著新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，台灣不能參與世界衛生組織（WHO）的議題也備受矚目，近來有越來越多國家行政部門及國會接連表態，包括歐洲10國逾百位國會議員，以聯名或個別致函方式，呼籲世衛組織邀請台灣參與今年度世界衛生大會（WHA）。

外交部發布新聞稿表示，近日有包括捷克、立陶宛、愛沙尼亞、德國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、斯洛伐克、匈牙利，以及西班牙等歐洲10國國會友台小組主席及成員共105位跨黨派議員，致函世衛組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），針對WHO將台灣錯誤標示於中國項下，共同表達嚴正關切並要求更正，同時呼籲世衛組織應儘速邀請台灣參與本年度世衛大會。

外交部針對歐洲各國異地同聲響應支持我國表達誠摯感謝，並表示將持續深化國際合作，致力開拓台灣參與世衛組織的空間，使全球防疫無漏洞。

外交部指出，捷克眾議院兩位副議長Petr Fiala及Vojtěch Pikal，以及參議院外交委員會主席Pavel Fischer等參眾兩院領袖階層分別領銜，高達71位捷克參眾議員聯署，並副知捷克外交部長Tomáš Petříček及衛生部長Adam Vojtěch，充分展現捷克國會對台灣參與世衛組織的高度支持。

此外，蘇格蘭議會友台小組主席等七位跨黨派議員也於蘇格蘭議會提出友台動議，支持台灣以觀察員身分參與世衛組織會議，以共同對抗疫情。

外交部提及，繼日前跨歐福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）、義大利、英國、拉脫維亞及葡萄牙等歐洲國會議員致函世衛組織關切後，此次以捷克為主超過百位歐洲國會議員接續致函世衛組織，再度展現歐洲民意對台灣參與世衛組織訴求的廣泛支持。