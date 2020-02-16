歐盟補助畜牧產業 動物福利組織：犧牲消費者與氣候

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）歐盟在過去三年內，每年花費大約2億歐元在補助「推廣農產品」的項目上，然而，這些「農產品」其實不只包含農作物，而是還囊括了畜產品，因此受到了質疑，認為以歐盟長期推廣環保的立場來說，提倡會造成溫室效應惡化的畜牧產品，似乎不是個好決定。

衛報報導，致力於結束工廠化養殖動物的荷蘭動物福利組織Wakker Dier研究顯示，2億元的補助當中，有大約6,000萬被運用在21處肉類市場的宣傳，這些宣傳內容包含與歐盟警告背道而馳的各種觀念，像是「紅肉並不會造成癌症」等，這很可能是為了挽回因年輕人開始崇尚素食而逐漸下降的肉品消費額。

事實上，畜牧產業的碳排量大概佔人類總碳排的14.5%。除此之外，科學家也早已發現大量攝取牛肉、羊肉與豬肉的飲食方式，可能與癌症的發病率有關，因此當高舉環境保護大旗的歐盟，被發現有補助高碳排產業時，引起了部分非營利組織的不滿。

世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構(IARC)在2015年發布了一份報告指出，攝取培根、紅肉會提升罹患癌症的機率。像是「歐洲豬肉愛好者」(Pork Lovers Europe)這類意圖推廣豬肉銷量的計畫就從歐盟拿到大約140萬左右的資金來進行宣傳，家禽處理與貿易協會(Association of Poultry Processors and Poultry Trade)則拿到440萬，誓言藉此「打擊針對禽肉的假新聞」。

另一項要在比利時、義大利與法國推廣實用小牛肉的計畫則拿到600萬歐元，而這些費用全都是從各國交給歐盟的經費中支出，換言之也就是歐盟各國人民的納稅錢。Wakker Dier表示，組織了解歐盟必須顧及肉類生產商的利益，但是這不代表可以用消費者權益與氣候影響來換。

對此，歐盟回應指出，資金的給予流程都有經過第三方檢驗的嚴格篩選，不過歐盟未來會發起向民眾諮詢的計畫，聆聽民眾對歐盟補助農畜業的想法。