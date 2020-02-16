威士特丹號8旬女乘客驗出武漢肺炎　丈夫接受觀察

荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪於2月13日停泊在柬埔寨施亞努港（照片來源：美聯社提供） 荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪於2月13日停泊在柬埔寨施亞努港（照片來源：美聯社提供）

馬來西亞衛生官員表示，停泊柬埔寨的威士特丹號郵輪一名83歲美國籍女乘客經檢驗確診罹患武漢肺炎，她85歲丈夫檢驗雖呈陰性，但因出現症狀而在醫院觀察中。

這名女性患者標記著威士特丹號（Westerdam）首次有乘客驗出俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19），也成為馬來西亞第22起確診病例。

威士特丹號郵輪船上有1455名乘客和802名船組員，經營業者為嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的荷美航運公司（Holland America Inc.）。之前日本、台灣、關島、菲律賓和泰國因擔心船上乘客感染武漢肺炎，而拒絕讓這艘郵輪停靠，郵輪漂泊2星期後，本月13日順利停泊在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）。

船上乘客定期接受武漢肺炎篩檢，柬埔寨也於郵輪靠港後對20人進行檢查，都未發現有人罹病。

馬來西亞衛生部發布聲明說，感染病毒的美國女乘客14日與其他144名乘客一同飛抵馬來西亞，目前情況穩定，而患者的丈夫出現相關症狀，但病毒檢驗呈陰性。這對夫妻是145人中唯二出現症狀的人員。

據匿名消息人士表示，威士特丹號船上目前仍有不到300名乘客。船公司人員先前曾表示，乘客分批從金邊或吉隆坡搭機回國，但未說明是否全員都透過這兩條途徑回國。

武漢肺炎自去年12月在中國湖北省武漢市爆發以來已奪走1500多條人命，其中絕大多數發生在中國。