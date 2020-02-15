新北新住民好學平台啟用 學習機會Online就知道

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府教育局今(15)日正式啟用首創「新住民 好學平台」，由教育局整合市府跨局處各項新住民學習資源，凡設籍 新北市的新住民皆可線上查詢語文、人文、技術、 教育及進修共五大學院實體課程資訊，並提供線上報名、 個人學習紀錄及客製化學習地圖服務， 歡迎新住民上新北市國際教育資訊網/新住民資訊/ 新住民好學平台。

今日特別邀請兩位新住民好學代表， 現身說法分享在新北樂學的經驗。來自越南的阮紅女老師， 在越南讀完高中後，跟著夫婿定居三重，並一路從國小補校念到大學 ，積極向學的她連假日也不斷充實自我， 參與新住民語文教學支援人員共備社群， 跟著校長們學習提升教學專業。

如今， 阮紅女老師不僅會自製越南語教具， 也積極研究班級經營和教學設計，目前在忠義國小等3校擔任越南語 文教學支援人員，以生動活潑的風格，讓孩子快樂學習越南語。

來自寮國的陳安黎擅長曼妙的寮國傳統舞蹈， 平日晚間她在漳和國中補校上課， 假日則到莊敬高職參加新住民專班學習餐飲管理。兒子曾逗趣的問： 「媽媽，妳為什麼這麼好學？」

陳安黎表示， 支持她不斷精進學習的動力來自於婆婆願意協助帶小孩， 讓她無後顧之憂地去上課。

其次，她希望在兩個兒子面前作好身教， 讓孩子們看到媽媽在書桌前準備考試的身影， 希望將來也耳濡目染地熱愛學習。 她感謝新北市的學校和師長不斷提供多元的學習機會， 讓她感受到友善的學習環境。

教育局長張明文表示，不論是初來乍到的新住民或移工， 想要參與生活適應課程、在地文化課程、學習華語或培養一技之長， 都可以透過新住民好學平台，享受學習的樂趣。

此平台整合新北市教育局、社會局、衛生局、勞工局、民政局、 文化局等跨局處及學校學習資源， 善用平台將可讓新住民不再為了尋找學習機會而煩惱， 也有部分課程歡迎親子共學，終身學習之外，也促進家人情感。