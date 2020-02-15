農漁會讓民眾安心 啟動本年度擴大安全演練

新北市政府農業局為維護轄內農漁會信用金融機構安全， 有效防制各類重大刑案，本（109）年2月15日在三峽區農會擴 大舉行第1季「重大突發事件因應處理措施演練」， 由主辦農會執行實地演練，在農業局及警察局三峽分局的指導下， 模擬歹徒搶劫農會信用部時應為之防制及因應措施， 並就坊間常見的詐騙及竊盜手法進行演練及宣導。

新北各農漁會營運表現佳，多家農會盈餘在全國280家基層農會中 名列前茅，另108年度有8區農會榮獲各項農業金融獎， 其中中和地區農會及蘆洲區農會更同時獲得2種獎項， 表現非常優異，為農業金融獎的常勝軍，加以服務親和、態度優良， 即使新北境內大型行庫林立，農漁會信用部還是廣獲農漁友信賴， 安心寄託財產，農漁會也回饋農漁民的信任，善盡自我責任， 每季定期辦理安全演練，培養員工應變能力， 用心守護農漁民所託付的財產。

本次演練透過任務編組，演練專責報警、拖延歹徒時間、 詳記歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號等指導原則， 現場也邀請本市轄內其他農漁會到場觀摩，希望藉由農政、 警政主管機關、各農漁會員工間的經驗分享和演練後的檢討交流， 來強化各農漁會信用部門的安全防護及員工危機意識與應變能力， 後續3季各將由五股區農會、三芝區農會及石碇區農會負責籌辦。

三峽區農會張永巨總幹事表示，農會不僅是將農民當作客戶， 更是視為親密的鄰居朋友看待，也因為農民對農會的信任， 使他們能放心將畢生積蓄託付農會保管， 農會透過定期舉行安全演練，培養農會行員良好警覺性及應變能力， 藉此強化農會因應突發事故的能力，善盡對農民的責任感， 用心守護農民財產。

農業局長李玟表示，農漁會信用部員工如遭遇搶劫等狀況， 應沉著冷靜，以確保自身及現場顧客安全為首要目標， 並依緊急應變標準作業程序通報警力到場支援， 透過重大突發事件因應處理措施演練， 加深農漁會信用部第一線人員遇到搶案的反應能力， 熟悉緊急應變標準處理流程，使危機傷害降低， 以保障生命及財產安全。