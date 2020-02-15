囊括臺、韓、中89位大家，2020中韓當代水墨國際交流展「湧動黑潮」

黑潮，沿著東亞島弧流動，由南向北流經菲律賓、 臺灣、中國大陸、韓國、日本， 與自北往南的親潮在北太平洋西側交會，孕育了無數生命與生機， 為西太平洋帶來了溫暖的生命。本次展覽以湧動黑潮為名， 除指跨越國家與國家界線的交流，也指東亞水墨畫壇的深刻觀摩， 期許此國際藝術交流，能如黑潮般湧動海內藝壇， 為臺灣當代水墨注入嶄新生命力。

由臺灣的元墨畫會與韓國新墨會共同籌劃已久的《湧動黑潮－202 0中韓當代水墨國際交流展》即日起至2月24日於新北市藝文中心 第一展覽室展出。此次參展藝術家除了兩會會員外， 為了擴大交流的深度、廣度和力度， 特別邀請了海內外近百位優秀的藝術家共同參與。如教學、創作近7 0年之臺灣現代版畫之父廖修平， 用臺灣民間廟會看得到的色彩及元素創作出用色大膽搶眼的版畫創作 ；來自中國淮安的翟明帥， 以及細膩的工筆畫描繪出如夢似幻的當代青綠山水畫； 本展另有現代新表現主義畫家廖繼英、知名粉彩畫家洪秀敏、 中國大陸西安美瑗的焦永峰教授、滿足畫家張玉瀛、 篆刻名家霍正斌，以及韓國新墨會多位優秀藝術家匯聚一堂。

本次交流以作品的質為主軸，不以媒材來做為規範的藩籬， 以此來展開探詢水墨畫的時代意義與歷史定位。 歡迎大家來到新北市藝文中心，欣賞湧動黑潮激盪出的浪花。 更多展覽訊息請上新北市藝文中心官網https://www. artcenter.ntpc.gov.tw/查詢或電話225 34417分機122。