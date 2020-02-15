尋找外星生物新紀元？ 美天文學家籲政府支持

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在廣袤的太空中尋找其他智慧生物一直是許多天文學家的夢想，然而，美國一個國立天文台的負責人說，數十年以來，政府單位皆不重視此一議題，現在該是正視的時候了。

在一些長期提供資金搜尋外星智慧生物的私人贊助者宣布，新墨西哥州的甚大天線陣（Very Large Array）將會加入搜尋外星生物的行列後，天文台的Anthony Beasley博士就在美國科學促進會（AAAS）於西雅圖的會議上指出，搜尋外星文明計畫(SETI)應該解凍並與其他天文學的領域互相結合。

甚大天線陣是由27台口徑長達25公尺的天線所組成的無線電望遠鏡陣列，是全世界裝備最完善的望遠鏡陣列之一。加州大學柏克萊分校外星智慧生物研究中心（Seti Research Center）負責人Andrew Siemion博士認為，這個天線陣的加入，將會大幅增加找到外星智慧生物的機會。

Andrew Siemion博士是私人贊助計畫「聆聽突破」（Breakthrough Listen）的負責人，這個為期十年的計畫獲得俄國企業家尤里·米爾納（Yuri Milner）的支持，從2016年開始運作，並握有大約1億美元的資金，旨在繼續尋找外星智慧生物。

Andrew Siemion博士告訴BBC，尋找外星智慧生物的準備從來沒有這麼全面過，甚大天線陣的表現值得期待。不過Anthony Beasley博士說，他期待看到Seti的成員跳脫一小群科學家與工程師的窠臼，積極與其他天文學領域整合，不要只待在自己的學術圈中。