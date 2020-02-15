醫者之死掀起言論自由海嘯 中共維穩大刪李文亮相關貼文

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）被稱為「吹哨人」的中國醫師李文亮2月6日病逝於武漢中南醫院，在中國掀起「言論自由」海嘯。海內學者連署一封「致全國人大、國務院並全國同胞書」，要求政府改變現狀，卻遭中共當局透過口頭警告、傳喚、強制隔離等方式震懾打壓，以「維穩」名義，下架李文亮相關貼文，並派出網路水軍大量洗版，企圖引導輿論風向。

任職於武漢市中心醫院的醫師李文亮，是首波預警中共當局的8名醫師之一，他在1月3日被當局指為造謠者，以「在互聯網（網路）發佈不實言論」被轄區派出所公開訓誡，爾後遭央視直播通報「8名散播謠言者被查處」。爾後他被確診為武漢肺炎，2月6日病逝。

李文亮病逝一事激起嚴重民憤，中國當局開始進行「維穩」行動，除捏造「#李文亮搶救中」等假消息外，開始撤下微博上關於李文亮的熱搜及貼文。

2月中旬，一封由海內外自由派學者發起的「惟有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念 —— 致全國人大、國務院並全國同胞書」連署書，要求中共政府正視言論自由。

聲明中表示，本次新冠病毒是扼殺言論自由導致的又一次“人禍”，對人民知情權的剝奪直接造成至少數万人感染、上千人死亡。此次國難向我們每個人顯示，不讓人說話會死人的！對言論自由的壓制是社會的最大災難。

聲明說，堵住李文亮的嘴，放開病毒肆虐的路，中國乃至世界為中國人喪失言論自由買單。

連署聲明提出六大訴求，包括厚葬李文亮，向八名被警方錯誤處理的醫生公開道歉；將2月6日訂為言論自由日（李文亮日）；釋放所有因思想、信仰、言論、政見和信仰遭受刑罰的公民並予國家賠償；開放媒體自由報導和網絡自由言論，兌現出版自由；開放民間自主救援；全面反思近年國內外政策等。

連署書簽署者之一的郭於華表示，限制言論自由本身就是一種災難，這種情況必須有所改變。

《BBC》報導指出，北京獨立學者郝建在連署後，有人透過簡訊及電話警告他，要求他「有意見應該透過正規渠道表示」，郝建回答「如果給國務院、全國人大寫信都不是正規渠道，那什麼才是呢？」

《維權網》報導，福建的維權人士張麗芳因關注李文亮及武漢肺炎疫情，遭到當地公安（警察）傳喚恐嚇。

另一名維權人士莊磊，則遭國保支隊大隊長口頭傳喚，話裡行間只是一直詢問「維穩網的簽名436號是不是莊磊簽名」，最後還以「武漢疫情太敏感」要求他刪除推特上貼文等。

李文亮死亡後民憤四起，微博上留言一反常態全都在批評政府。中國不得不派出國家監察委員會調查組赴武漢進行調查。曾反覆報導「李文亮等造謠者被查處」消息的官媒央視，開始將李文亮推上神壇，塑造其為「防疫英雄」。

但人民不買帳，中共當局啟動「維穩」措施，刪除微信及微博上所有與李文亮相關貼文及圖片，並出動水軍在各大新聞報導下反復留下「中國威武！中國加油！」「致敬！」「政府決定派出調查組做全面調查，相信不久就能了解真相！」

眼見風波越演越烈，中共無奈之餘只能拉出2002年抗SARS老將鐘南山，出面接受路透社採訪，訪談過程，鐘南山灑淚表示「我為李文亮驕傲。」

有網友表示「不能只是把鐘南山這種專家推到第一線維穩，我們也需要看到政府站出來啊！快點做點什麼行不行氣死我了」

「作為中國傳染病的防治專家，鐘南山的眼淚似乎流晚了。科學，一旦受控於政治，其用途必然會偏離原來的軌道。」